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Pevač Denial Ahmetović, poznat publici po emotivnim pesmama i upečatljivom glasu, podelio je u jednom podkastu neprijatno iskustvo i priču o napadu koji je doživeo neposredno nakon nastupa.

Nakon završenog bloka pevanja, nepoznata osoba mu je prišla s leđa, udarila ga i otela mu sav novac koji je te večeri zaradio na svirci. Ipak, najbizarniji detalj ove drame otkriven je tek kada je pevač shvatio identitet osobe koja ga je napala.

Denial Ahmetović je otkrio i da zna ko mu je uzeo novac.

„Nakon svirke dočekan sam s leđa, voleo bih da je to bilo spreda pa da mogu da reagujem na neku ruku. Tada mi je koleno bilo ugroženo... I onda mi je s leđa prišao i dobio sam udarac i uzeo mi novac koji sam tada zaradio. Sad ćemo baš uskoro suđenje za to. Znam ko je to, video sam nakon udarca...“

Denial Ahmetović Foto: Printscreen/Instagram

"Uzeo mi je novac koji je on meni dao"

Kada su ga upitali kako je uopšte saznao ko je čovek koji ga je napao, pevač je otkrio podatak koji je šokirao sve:

„Pa, bio je vlasnik tog lokala. Uzeo je novac koji je on meni dao“, rekao je on u jednom podkastu.

Zbog ovog incidenta i fizičkog napada uslediće sudski postupak, a epilog celog slučaja tek se očekuje pred nadležnim organima.