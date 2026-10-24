Slušaj vest

Marina Tucaković napisala je stotine pesama, a mnoge od njih postale su veliki hitovi koji se slušaju i danas. Iako je najpoznatija po saradnji sa narodnjacima, malo ko zna da je pisala i neke od najpoznatijih pop i rok pesama.

Ovo su pet hitova za koje možda niste znali da ih je napisala Marina Tucaković.

Dodirni mi kolena

Marina je sarađivala sa grupom Zana, za koju je napisala tekst pesme "Dodirni mi kolena". Ova numera objavljena je 1982. godine i postala je jedan od najvećih hitova benda. Grupu je tada predvodila Zana Nimani, čiji je glas obeležio ovu pesmu, ali i čitavu jednu epohu domaće pop-rok muzike.

Ti samo budi dovoljno daleko

Jedna od pesama koja je obeležila karijeru Generacije 5 jeste "Ti samo budi dovoljno daleko", objavljena 1979. godine. Zanimljivo je da je pesma prvobitno bila namenjena Zdravku Čoliću, ali je on nije prihvatio. Marina je svojevremeno isticala da je veoma ponosna na ovaj tekst, koji je postao jedan od najvećih hitova benda.

Osloni se na mene

Oliver Mandić i Marina Tucaković nisu bili samo uspešni saradnici već i nekadašnji ljubavni partneri. Marina je napisala tekstove za neke od njegovih najpoznatijih pesama, među kojima je i "Osloni se na mene". Njihova saradnja iznedrila je brojne hitove, a nastavili su da sarađuju i nakon raskida.

Šta to bješe ljubav

Marina je napisala tekst i za čuvenu pesmu Olivera Dragojevića "Što to bješe ljubav", objavljenu 1988. godine. Ova emotivna numera postala je jedan od prepoznatljivih hitova legendarnog pevača, a njeni stihovi o ljubavi i prolaznosti i danas pronalaze put do publike.

Flojd

iz 1979. godine, u režiji Gorana Markovića. Pesma prati lik Flojda, mladog automobilistu kog je igrao Dragan Nikolić, i njegovu opsednutost trkama.