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Nakon što su najveća imena domaće muzike javno pohvalila njegov rad, Saša Mirković poručio je da takva priznanja donose i veliku odgovornost. Direktor i vlasnik Hype produkcije istakao je da mu poverenje dugogodišnjih saradnika daje dodatni podstrek da nastavi da razvija njihove karijere i realizuje nove projekte.

Miroslav Ilić, Aca Lukas, Mira Škorić, Leontina Vukomanović i Vesna Zmijanac govorili su o njegovoj profesionalnosti, prijateljstvu i sposobnosti da velike zamisli pretvori u uspešne koncerte. Mirković je na njihove reči odgovorio porukom o trajanju, zajedničkoj borbi i vrednostima koje želi da neguje.

– Velika je odgovornost kad vas ovakve, neću da kažem zvezde pošto su to moji prijatelji, ali ovakvi izvođači ovako pohvale i odaju vam jedno priznanje za posao koji radite. To, naravno, daje podstrek da budem još bolji u poslu i da o njihovim karijerama mislim na najbolji mogući način i da širimo pozitivu i ljubav svuda – rekao je Mirković.

Posebno je naglasio da su se za dugovečnost izborili radom i istrajnošću.

– I da vam kažem, mi smo se našim karijerama i borbom koju smo vodili i vodimo svaki dan izborili da budemo zimzeleni, a ne listopadni. Tako da naše karijere traju i trajaće sve dok ljudi vide da je ono što radimo dobro, a nikad nećemo da ih svađamo nego ćemo uvek da širimo ljubav i pozitivu – poručio je.

Govoreći o ljudima koji su ostavili važan trag u muzičkoj produkciji i menadžmentu, Miroslav Ilić izdvojio je Mirkovića nakon pokojnog Rake Đokića, sa kojim je ostvarivao velike projekte.

– Zapravo, preteča ovakvog tipa producenta menadžera je pokojni Raka Đokić! Jedan od prvih ljudi sa kojima sam ja radio neke velike stvari. Posle njega je Saša Mirković! U ovom zanatu mnogi sebe zovu producentima, menadžerima… Ja to delim, neka se niko ne naljuti na mene. Ja to delim na dve kategorije: na trgovce i na producente menadžere – rekao je Ilić.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Kurir Ahiva

Lukas: „Ne najbolji, nego jedini“

Aca Lukas je poverenje u Mirkovića opisao kroz dve važne uloge koje ima u njegovom životu — prijateljsku i profesionalnu.

– On je, ne najbolji, nego jedini organizator u ovoj zemlji. Kad kažem organizator, znači da će on organizovati veliki koncert. Ne postoji niko drugi osim Saše Mirkovića, to svi dobro znaju. Saša Mirković ti je privatno med i mleko, prijatelj, drugar i brat, a poslovno je težak kao crna zemlja, što je i normalno – rekao je Lukas i dodao da umetnicima treba neko ko ume da usmeri njihovu energiju i sačuva profesionalnost.

– I tebi stvarno treba neko ko će da te vrati u kolosek u trenutku kad ti i ne bi. A on je čovek profesionalac – naglasio je.

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac i Aca Lukas na koncertu Foto: Kurir

Mira Škorić: „Ponosna sam što radim sa Sašom Mirkovićem“

Mira Škorić je uz pohvale otkrila i kako ju je saradnja sa Mirkovićem podstakla da promeni jednu naviku.

– Šef Saša Mirković ne voli kašnjenje. Ja sam to morala da ispravim jer ja, kako da kažem, uvek se nešto desi. Ja ne kasnim namerno, ali sada dođem pre svih. Pre nego što stigne ozvučenje, za svaki slučaj. Saša je, pre svega, odličan prijatelj. O tome kako vodi Hype produkciju i televiziju i sve što radi, radi najbolje i ja sam ponosna što radim sa Sašom Mirkovićem – rekla je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Mira Škorić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Reči hvale imala je i Leontina Vukomanović.

– Hor „Čarolija postoji punih 20 godina. U to vreme kada smo osnivali, osnivali smo festival „Čarolija“. Nekadašnja produkcija Beoton, sada Hype production, na čelu sa Sašom Mirkovićem. Dao mi je predlog da napravimo jedan festival koji je izašao izvan granica Srbije i Beograda. U jednom trenutku se održavao u celom regionu. Festival je pratio hor, tako da je i van festivala hor nastavio da živi. Ja sam radila i pesme ne samo za hor i festival, nego sam i nastupala aktivno za decu i to je moja danas bazična aktivnost – rekla je Leontina Vukomanović.

1/5 Vidi galeriju Leontina Vukomanović Foto: Beta/Beoinfo, Nemanja Nikolić, ATA images



Vesna Zmijanac: „Mislila sam da sam koncertnu delatnost završila“

Koliko Mirkovićeva vera u izvođače može da pokrene velike projekte, pokazuje i svedočenje Vesne Zmijanac. Pevačica je priznala da ju je upravo on ubedio da ponovo održi veliki koncert, iako je sama smatrala da je taj deo karijere iza nje.

– Nestanem negde, nema me, ne pevam. I onda tamo negde usput pomislim i ne treba više da pevam, dosta sam pevala. A onda me Saša Mirković nagovori da treba da uradimo još jedan koncert onako usput. Pitam gde, da li Sava Centar. Kaže on: „A ne, ne, ne. Arena“. Ja se mislim kakva crna Arena. Sledeći put me je zvao kada je rasprodao prvu Arenu. Tako da je on krivac za ovaj koncert. Ja sam mislila da sam koncertnu delatnost završila – rekla je Vesna.

1/13 Vidi galeriju Vesna Zmijanac na svom drugom koncertu zaredom Foto: Nemanja Nikolić