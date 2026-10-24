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Modna kreatorka Verica Rakočević sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem zapalili društvene mreže objavom na kojoj pokazuju njihovu bajkersku stranu.

Verica Rakočević i njen suprug Veljko Kuzmančević ponovo su privukli pažnju javnosti, ovog puta zajedničkom avanturom na motoru. Fotografija koju su podelili na društvenim mrežama izazvala je brojne reakcije, a među komentarima se izdvojila opaska glumice Anice Lazić, supruge Lazara Ristovskog.

Na fotografiji Verica i Veljko poziraju pored motora, a Anica je iskoristila priliku da se našali na račun kreatorkinog modnog izbora.

- Volim što Vera i na motor ide u šanel čarapama - napisala je Anica, dok je Verica na komentar reagovala uz osmeh. U šaljivom tonu oglasio se i njen suprug Veljko, koji je kratko poručio: "Gde god krenem samo me sramoti".

Verica Rakočević
Verica Rakočević Foto: Pritnscreen/ Instagram

Verica je više puta javno govorila o velikoj razlici u godinama između nje i Veljka, ali i o tome kako gleda na budućnost njihove veze. Kreatorka je istakla da bi razumela ukoliko bi njen suprug jednog dana odlučio da nastavi život drugim putem.

- Razumela bih da Veljko hoće da ode od mene. Život je čudna pojava, ne razmišljam o našem odnosu da je za ceo život, volela bih da je tako, ali me ne bi iznenadilo ni da nije iz razloga što čovek ima samo 38 godina, možda bi bio greh da ostane sa nekim ko će uskoro imati 80 i kusur - iskreno je priznala Verica.

Ipak, o njihovom odnosu govori sa mnogo ljubavi i smatra da se ne uklapaju u uobičajene obrasce. Posebno je istakla Veljkovu sposobnost da se nosi sa životnim izazovima.

- Lakoća kojom Veljko amortizuje sve životne probleme samo mi kazuje da je on došao u moj život kao nagrada - rekla je kreatorka.

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