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Nataša Bekvalac važi za jednu od najpopularnijih i najtraženijih pevačica na našoj estradnoj sceni.

Ipak, sada je sve oduševila sa svoje dve nove izjave, koje imaju potencijal da postanu viralne, kao što je to bio slučaj i s mnogim prethodnim.

- Ja i nisam neki pevač, u smislu da imam ne znam ni ja kakve pevačke sposobnosti. A ovo nije zahtevna pesma. Ali zahteva da si u priči - rekla je Nataša jednoj od kandidatkinja u muzičkom takmičenju u kojem je članica žirija.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Posebno je zanimljiva druga izjava, na nastupu na bini u klubu, kada se obratila ženama u publici.

- Vlasnici diskoteka i klubova uglavnom prevrću očima kad ja treba da im gostujem. Ne vole me jer kažu da dolaze samo žene, čast izuzecima, a žene, kažu, ne troše. Nema velikog pazara kad ja dođem. A ja bih da poručim dragim mojim ženama da rade i da budu vredne, da plaćaju svoje piće i svoje račune. Da moji nastupi uvek budu puni žena koje imaju svoju lovu. Ja ću uvek pevati pesme samo za žene. Molim vas, radite - rekla je Nataša pred oduševljenim damama, koje su je nagradile velikim aplauzom zbog iskrenosti.

Bekvalčeva je karijeru počela 2001, kada je objavila prvi album "Ne brini". Od starta je izbila u sam vrh pop scene, kojom dominira punih 25 godina, a njeni albumi "Ništa lično", "Stereo ljubav", "Ne valjam" i "Original" dostigli su platinaste tiraže. Poslednji CD pod nazivom "Mama" objavila je pre godinu dana i on je, takođe, odlično prošao kod publike.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kurir.rs

Nataša Bekvalac: