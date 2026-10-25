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Goran Todić Gogo je postao poznat javnosti 2015. godine kada se takmičio u regionalnom Velikom bratu, ali je bio u Parovima, gde je bio u vezi sa Miljanom Kulić.

Pobeda u VB mu je izmakla za dlaku, gde je osvojio drugo mesto. Mnogi ne znaju da je ovaj Sarajlija nekada radio za italijansku glumicu Veroniku Lario, drugu suprugu Silvija Berluskonija, koji je preminuo prošle godine u 87. godini.

Otkaz

Detalje Goranovog odnosa s Veronikom otkrili su italijanski novinari. Kao stanar Velikog brata od 2007. do 2009. godine, živeo je u vili "Belvedere" u mestu Makerio nedaleko od Milana. Radio je u kući punoj skupocenih umetnina, a dobio je otkaz pošto je Berluskoni odlučio da smanji budžet za obezbeđenje imanja, pisao je 24sata.hr.

Veronika je odlučila da žrtvuje svog prvog čoveka od poverenja i tada je Goranu dala otkaz, dok je ostale čuvare i osoblje zadržala. Italijanski mediji su se pitali zašto ga je otpustila, ali je Veronika odlučila da prećuti razloge. Goran je u javnosti opisivao životni stil svoje bivše poslodavke, kao i pikantnosti iz Berluskonijevog života.

Poverenje

Gorana su zaposlili Berluskonijevi na preporuku Alberta Orlandija, koordinatora čuvara u vili gospođe Berluskoni. Orlandija je upoznao baveći se padobranstvom, a Veronika je već tada tražila razvod od Silvija i odmah joj se Todić dopao.

1/6 Vidi galeriju Veronika Lario Foto: Bussetti Emanuele/ Guindani Stefano / SGP / Profimedia, Marco Lanni / Zuma Press / Profimedia, Reuters

"Veronika je najviše volela da bude bez šminke i u trenerci, a sređivala se samo za goste i kad bi išla na zabave", pričao je Goran.

Mediji su povezivali Veroniku s Goranovim šefom, smatrajući ih ljubavnicima, ali Goran ih nikada nije video da se grle i ljube. Setio se i Veroničine ljutnje kad joj je Silvio pokucao na vrata.

Silvio Berluskoni i Veronika Lario Foto: GERARD JULIEN / AFP / Profimedia

"Berluskoni je nenajavljeno došao na njen posed, ali je ostao iza gvozdenih vrata i bio je primoran da se vrati nazad", ispričao je Goran koji je tada bio u braku s italijanskom vizažistkinjom i frizerkom Elizabetom Flotom.

Veronika je često sedela u trenerci u vili i satima igrala na konzoli Nintendo koju joj je kupio Orlandi.

"Ona je radoznala, ali brzo izgubi volju. Pristojna je, ali ponekad hladna, krhka i vrlo tužna", govorio je Goran o bivšoj šefici kojoj je kao poklon kupovao knjige.

Ali Ibsenovu 'Kuću lutaka' i Rilkeova 'Pisma mladom pesniku' bivša gospođa Berluskoni uopšte nije doživljavala.

"Pokušao sam malo da je trgnem i da joj usadim osećaj za umetnost", rekao je Goran i otkrio kako su neki zaposleni u vili dobili otkaz jer su zvali seks-linije i krali skupa vina.

O Veroniki

"S instruktorkom joge pratio sam Veroniku na putovanjima u Kambodžu, Laos i Tajland", setio se Todić koji je nakon tog putovanja dobio otkaz.

Lario nije htela da nosi skupoceni nakit niti da se šminka kada je putovala, a zbog velike vlažnosti vazduha nije mogla da uredi svoju prirodno bujnu kosu.

"Bila je neraspoložena pa sam joj pozajmio svoju kapu koja se kasnije vidi na mnogo fotografija", tvrdio je Goran, pisao je 24sata.

1/8 Vidi galeriju Goran Todić Gogo Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube, Printsceen

U maju 2008. godine Todić je dobio obaveštenje da je Berluskoni došao na imanje sa gomilom žena, što je iznerviralo Veroniku.

"Nekoliko dana kasnije pojavio se Orlandi kome su očigledno smetali brojni komplimenti na račun mog prisnog odnosa s gospođom i uručio mi je otkaz", ispričao je Goran koji se vratio supruzi Elizabeti u Milano.

Podsetimo, Berluskoni je upoznao 20 godina mlađu Veroniku u pozorištu u Milanu, a navodno je njihova romansa počela dok je on još bio u braku s prvom ženom. Venčali su se 1990. godine, a zvanično su se razveli 2014. godine. Njihov brak je bio ispunjen njegovim političkim i seksualnim aferama, a razvod je Veronici doneo rekordnu alimentaciju - 1,4 miliona evra mesečno. Veronici, koja je s Berluskonijem dobila troje dece - Barbaru, Eleonoru i Luigija, često su zamerali što preteruje s estetskim korekcijama.

kurir/insajder.hr