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Muvanje Bore Terzića Terze i Glorije Jelovac ponovo je u centru pažnje, a iako je njihov odnos nakratko prekinuo ulazak njenog verenika Marka Osmakčića, čini se da Terza nije odustao od svojih namera. Nakon što se Osmakčić nije dugo zadržao u Beloj kući, Terza je nastavio da se približava Gloriji, a tokom zajedničke šetnje rešio je da joj otvoreno prizna šta oseća.

Muvanje se nastavlja

Razgovor je ubrzo postao zanimljiv, jer je Terza priznao da mu se Glorija dopada, a potom joj objasnio i šta ga je privuklo kod nje. Ipak, u jednom trenutku pomenuo je Sofiju, što Glorija nije propustila da prokomentariše.

- Sutra ću saznati da li ćeš se odljubiti - rekla je Glorija.

1/6 Vidi galeriju Muvanje Bore Terzića Terze i Glorije Jelovac prekinuo je ulazak njenog verenika, Marka Osmakčića. Međutim, Osmakčić se nije dugo zadržao u Beloj kući, pa je Terza nastavio tamo gde je stao. Foto: Pink, Marko Karović

- Nema šta, ja sam se zaljubio. Nisam se zaljubio, ali mi se sviđaš. Baš mi se sviđaš - rekao je Terza.

Gloriju je zanimalo šta ga je konkretno privuklo kod nje, pa ga je odmah upitala:

- Šta ti se sviđa? - pitala je Glorija.

Terza joj je potom objasnio da ga nisu privukli samo njen izgled i fizička lepota, već i njena energija i karakter.

- Ja volim atraktivne devojke. Nije mi fizički, nego si luda, pozitivna. Volim tvoj glas. Koliko sam te štitio - nastavio je Terza.

Glorija se nadovezala na njegove reči, podsetivši ga da je ranije govorila o tome kakvi joj se muškarci dopadaju.

- Ti si čuo da ja volim muškarce koji me štite - rekla je ona.

Terza je potom pomenuo i svoj odnos sa Sofijom iz prethodne sezone, što Gloriji očigledno nije promaklo.

- Ja sam tako i sa Sofijom prošle godine - dodao je Terza.

- Zašto pominješ bivše? - nastavila je Glorija.

Diskvalifikovan posle par dana

Podsetimo, ulazak Marka Osmakčića u „Elitu 10“ izazvao je pravu pometnju među takmičarima, koji su ostali u šoku kada su ga ugledali na vratima Bele kuće. Posebnu pažnju privukao je susret sa njegovom bivšom verenicom Glorijom Jelovac, koja je nedavno postala deo rijalitija.

1/6 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen

Međutim, Markov boravak u Beloj kući nije dugo potrajao. Veliki šef doneo je odluku da ga diskvalifikuje zbog provociranja i izazivanja, odnosno nedozvoljenog ponašanja.

Osmakčić je javnosti poznat i po jednom od najvećih skandala u istoriji domaćih rijalitija. Naime, tokom učešća u ranijoj sezoni napustio je imanje u Šimanovcima nakon što je u javnosti plasirana lažna vest o smrti njegovog oca, što je, prema tadašnjim navodima, bio način da ga porodica izvuče iz rijalitija.