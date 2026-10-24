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Pevačica Olja Karleuša decenijama je prisutna na domaćoj javnoj sceni, a njeno ime i dalje mnogi ne znaju. Ona je jednom prilikom govorila na tu temu.

Olja Karleuša je otkrila tada zašto se godinama predstavlja lažnim imenom.

- Trudim se da budem ono što jesam, nekome se nešto dopada, nekome ne, svoja sam pa kome se kako dopada - rekla je svojevremeno u emisiji "Ispovesti" , a na pitanje kako glasi njeno pravo ime, Olja je rekla:

1/5 Vidi galeriju Olja Karleuša Foto: Kurir, Kurir Televizija

- Moje pravo ime je Olgica, verovatno da se zna, na Guglu to piše, nije nepoznato, ali na ovoliku ženu deminutiv kao Olgica ne ide- našalila se tada.

Nije živela od pevanja

Podsetimo, Olja sa suprugom živi na visokoj nozi, a govorila je svojevremeno o prihodima.

„Ja od pevanja nisam živela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino. Nisam nikakav direktor, moj suprug je direktor firme“, ispričala je pevačica.

1/8 Vidi galeriju Olja Karleuša nekad i sad Foto: Printscreen, Kurir Arhiva, Printskrin/Instagram

Olja je već dve decenije u braku sa biznismenom Predragom, sa kojim ima sina. Kako sama ističe, upoznali su se kada je ona imala 23, a on 26 godina, te su sve u životu gradili zajedno od samog početka. U njihovom domu postoji jasna podela obaveza – dok je suprug bio fokusiran na poslovanje, Olja je preuzela brigu o kući i detetu, ali i pomagala oko opremanja nekretnina.