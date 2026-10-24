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Nena Opozicija, verna gledateljka "Elite", poznata je po svom britkom jeziku i komentarima bez dlake na jeziku. Ona se uključila uživo u emisiju „Pitao BiH za druga“, gde je prokomentarisala aktuelna dešavanja u Beloj kući i iznela nove šokantne tvrdnje.

Nena prokomentarisala prepiske Sofije i Daneta

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

Budući da su nedavno u javnost isplivale nove prepiske Sofije Janićijević i Daneta, Nena se najpre osvrnula na ovu temu.

- To je samo najava, pr*digra. Sada očekujte Daneta – rekla je Nena.

O vezi Aneli i Filipa Cara: „Mislim da je ušao u vezu zbog osvete“

Nena je potom analizirala odnos Filipa Cara i Aneli, ističući da joj nije jasno šta se dešava sa njim, iako joj je, kako kaže, veoma drag.

- Car je meni jako drag. Ne znam šta je sa njim. Što se Aneli tiče, suvišno je komentarisati. Pet dana pre nego što je ušla u vezu sa Carem, rekla je da se ona i Đukić vole. Rekla je da će ona sa svojom ćerkom da živi u Crikvenici kod Cara. To je stvar neuračunljivosti. Mislim da je on ušao u vezu zbog osvete. Njoj je više svejedno sa kim je – rekla je Nena.

Progovorila o Anđeli: „Njima je potreban neko treći“

Nena se osvrnula i na odnos Anđele i Filipa Cara, iznevši svoje mišljenje o njihovoj komunikaciji i pritisku koji, prema njenim rečima, postoji u njihovom odnosu.

- Moje mišljenje je da je ona u njemu videla druga. Ono što je izjavio, da je gleda drugim očima, bila je neka igra. Njima je potreban neko treći. Previše je pritiska za nju. Ja sam bila prva koja je gazila, ali mislim da se preteruje. Kada Aneli morališe, to je kao kad Sofija morališe – iznela je Nena.

Nena o Aneli i Gastozu: „Ja imam priznanje“

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Govoreći o tvrdnjama Aneli da je Nenad Marinković Gastoz svojevremeno jurio za njom, Nena je otkrila šta zna o njihovom odnosu.

- Pitajte Gastoza, ja znam da je bio sa Aneli. Ja imam priznanje. Aneli je bila toliko anonimna, ne znam ko bi joj slao avione i kamione. Car pokušava da odbrani neodbranjivo. Trenutno nije sav svoj – dodala je Nena.

„Imam i prepiske“: Nena iznela tvrdnje o Baji i Aneli

Nena se dotakla i odnosa Milene, Janjuša, Baje i Aneli, tvrdeći da poseduje prepiske koje, prema njenim rečima, mogu da rasvetle pojedine detalje.

Ne. Mislim da se Milena trenutno sveti Janjušu. Što se tiče Baje, imam i prepiske. Mnogo toga znam, to nema blage veze. On je bio neko ko bi se u đavola pretvorio samo da odvoji sina od Aneli. Ja tvrdim da ona sa njim nije imala ništa, ali dala je za pravo da svako kaže šta hoće. On se ne oglašava, jer mu ona više nije potrebna – rekla je Nena.

Nena najavila fotografije za Terzu: „Mislim da je Terzu sve stiglo“

1/6 Vidi galeriju Muvanje Bore Terzića Terze i Glorije Jelovac prekinuo je ulazak njenog verenika, Marka Osmakčića. Međutim, Osmakčić se nije dugo zadržao u Beloj kući, pa je Terza nastavio tamo gde je stao. Foto: Pink, Marko Karović

Na kraju razgovora, Nena je prokomentarisala i odnos Terze i Glorije, nagovestivši da bi mogla da iznese dodatne informacije ukoliko njih dvoje uplove u vezu.

- Čekam da uđu u vezu, pa da mu pošaljem fotografije sa Beograda na vodi. Mislim da je Terzu sve stiglo – završila je Nena.