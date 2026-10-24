Slušaj vest

Pevač Milan Dinčić Dinča pokazao je svojim pratiocima kako provodi slobodne trenutke daleko od gradske vreve i muzičkih obaveza. Umesto nastupa i mikrofona, ovih dana posvetio se prirodi i pripremama za zimu, a fotografijama koje je objavio na Instagramu otkrio je da mu rad na otvorenom i te kako prija.

Dinča je podelio prizore jesenjih plodova koje je sam prikupio, a među njima su se našle domaće jabuke, orasi, glog i pečurke. Pevač se očigledno dobro snalazi i u poslovima koji nemaju mnogo veze sa njegovom profesijom, a prizori iz prirode pokazali su da slobodno vreme voli da provodi aktivno i daleko od svakodnevne gužve.

1/5 Vidi galeriju Milan Dinčić Dinča podelio prizore jesenjih plodova Foto: Printscreen Instagram

Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj je pokazao šta je sve prikupio, uz šaljivu, ali jasnu poruku koja govori o njegovom odnosu prema radu i životu na selu.

- Ima poso ko oće da radi, spremni za zimu - napisao je pevač uz objavu.

Njegova objava naišla je na veliko interesovanje pratilaca, koji su imali priliku da vide jednu drugačiju stranu njegovog života. Daleko od reflektora i scene, Dinča očigledno uživa u jednostavnim stvarima, boravku na svežem vazduhu i poslovima koji zahtevaju trud i posvećenost.

Grad zamenio planinom

Podsetimo, Milan Dinčić Dinča nedavno je odlučio da gradski način života zameni mirom i tišinom planinskog kraja. Svoj kutak pronašao je na nadmorskoj visini od 1.340 metara, u Crnoj Travi, gde boravi u kući koju je nasledio od svojih predaka.

Pevač već neko vreme uređuje porodičnu kuću i radi na njenom renoviranju, a između ostalog, menja krov i fasadu. Čini se da mu boravak u prirodi i rad oko kuće predstavljaju pravi odmor od poslovnih obaveza, ali i priliku da se posveti stvarima za koje u užurbanom gradskom životu često nema dovoljno vremena.

Sa suprugom pokrenuo privatni biznis

Osim muzičke karijere i poslova koje obavlja u prirodi, Dinča je posvećen i porodičnom biznisu koji je pokrenuo sa suprugom Jelenom. Nekadašnji učesnik "Zvezda Granda" i njegova izabranica pre nekoliko godina započeli su zajednički posao, a u naselju u kojem žive imaju vrtić čijem su radu oboje posvećeni.

Dok je Jelena zadužena za organizaciju i vođenje posla, Dinča se bavi nabavkom, popravkama i svim onim što je potrebno kako bi svakodnevno funkcionisanje ustanove proteklo bez problema.

1/9 Vidi galeriju Milan Dinčić Dinča, supruga Foto: Printscreen/Instagram

O tome kako su se organizovali i podelili obaveze, pevač je ranije govorio za "Grand", ističući da je posao vremenom prerastao u nešto mnogo više od porodične obaveze.

- U početku je ovo bio porodični posao, sada je velika ljubav. Jelena je stalno prisutna vodi ceo posao, ona je i direktor i menadžer. Moj posao je da završim sve izvan, nabavka, ako ima nešto da se poravi, da pozovem majstore, kao domar na primer - rekao je Dinča i dodao:

- Lepo je, svakako su tu deca svaki dan, atmosfera je lepa i mogu da kažem da sam se podmladio radeći ovde.

Njegova supruga Jelena ranije se bavila voditeljskim poslom, ali je odlučila da promeni profesionalni pravac i u potpunosti se posveti zajedničkom biznisu. Kako je objasnila, Dinča se prirodno uklopio u posao, posebno zbog praktičnih veština i spremnosti da preuzme deo obaveza koje svakodnevno iskrsavaju.

- On kao umetnik dugo nije bio prijavljen i ja kada sam otvorila firmu rekla sam: "Zašto te ne bih prijavila...". Ovo je velika ustanova, uvek se desi nešto, te ne radi brava, sijalica, ima nešto da se popravi i napravi. Došli smo na ideju da on bude naš saradnik. Sve zna da radi, ja sam tu oko organizacije, a on sve sprovede - rekla je Jelena.

Iako ga publika prvenstveno poznaje kao pevača, Milan Dinčić Dinča pokazuje da se dobro snalazi i u sasvim drugačijim ulogama. Bilo da je reč o porodičnom poslu, renoviranju nasledstva u planinskom kraju ili prikupljanju jesenjih plodova, pevač očigledno uživa u aktivnostima koje mu omogućavaju da spoji rad, porodicu i boravak u prirodi.

BONUS video: