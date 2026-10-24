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Kandidat Ljubomir Bilanović predstavio se u "Pinkovim zvezdama" pesmom grupe Miligram „21. vijek“, a potom je otpevao i hit pokojnog Darka Radovanovića „Dukat“. Ipak, njegov nastup nije ubedio članove žirija, pa nije dobio nijedan glas.

Osim pevanja, pažnju je privukla i nesvakidašnja situacija tokom nastupa, kada je Desingericu napala smrdibuba koja je pokušala da mu uđe u šorts. Reper se zbog toga uplašio, skočio i počeo da je tera od sebe.

Ljubomir nije dobio nijedan glas

Kada je došao red na komentare žirija, usledile su kritike na račun Ljubomirovog pevanja, a članovi žirija izneli su različita mišljenja o njegovom nastupu.

- Davali smo mu energije dosta, ali dosta je to klimavo, nesamouvereno, amaterski onako - rekao je Despić.

- Ali lepo je izgledao, lepo se ponašao - navela je Karleuša.

- Trema te pojela, ne znaš gde gaziš, kao lepak da imaš na nogama. Mogu ja da ti dam neke antibiotike. Ja uvek savetujem, da sam ti dobar drugar, ako je ovakav problem, da se lepe noge za pod, neki viskić, rakijica, skako je da se odlepi, zalepio se za patos - rekao je Desingerica.

- Izašao sam opušten, ali nisam se dobro čuo - rekao je Ljubomir.

- Lepo si se obukao, lepo si se ponašao, lepa ti je energija, samo što smo te jedva čuli na momente - rekla je Jelena.

- Lepa ti je brada... Ovo je neko predgrupsko pevanje čekajući glavnu zvezdu večeri. Loše akcenotvanje, loš izgovor teksta, pogrešan način izgovora tog što treba da naglasiš. Dobro ti možeš da radiš i da pevaš, samo kad bi radio s nekim ko bi to pročistio - rekao je Bosanac.

- Ja mislim da si ti vrlo samouvereno izašao, ali onda je ustala Jelena i ona te je upropastila, počela je da vrti pozadinom, onda si i ti počeo da vrtiš. Ali loše si mislio, ona te je upropastila, zato nisi bio dobar do kraja. Ti si formiran pevač, teško može da se promeni kod tebe, srećno - rekla je Zorica.

- Despić i Jelena su pokušali da upakuju u foliju, mislim da si napravio pogrešan izbor, imaš višak te energije, ali nisi je postavio na isti način - rekla je Viki.

1/6 Vidi galeriju Drugi kandidat koji se predstavio ove noći bio je Ljubomir Bilanović koji se predstavio pesmom Miligrama "21. vijek". Foto: Pink

- Nije, Viki, dečko peva sve pesme na isti način, ti si bar akademski obrazovana - rekao je Bosanac.

- Tako je, nije izašlo iz tebe to kako bi ti mogao, ovo što si večeras pokazao, ovo što smo videli bilo je naivno, neiskusno, tanko, mlako, možemo da tražimo izraze, ali nije dobro za tebe. Možeš, ali moraš da se promeniš - rekla je Viki.

- U raspravu se potom uključio i Ognjen, koji je u svom stilu dobacio komentar na račun takmičara.

- Ili promena pola, kompletna promena - dodao je Ognjen.

Međutim, Jelena Karleuša imala je drugačiji predlog. Smatrala je da bi Ljubomir mogao da ostavi bolji utisak kada bi pokazao i drugu stranu svog izgleda, pa ga je podstakla da skine sako.

Striptiz na sceni

- Ili bez garderobe, kad bi se skinuo, bio bi zvezda. Moralo je nešto da se desi, na primer da si skinuo taj sako, nešto - rekla je Jelena.

Ljubomir je poslušao njen savet, skinuo sako, a potom i majicu, što je izazvalo oduševljenje kod Karleuše, koja nije krila iznenađenje njegovim izgledom.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša u "Pinkovim Zvezdama" Foto: Printscreen Pink

Čekaj, čekaj da vidim... Vau, kakav si ti frajer - rekla je Karleuša.

Takmičar je, međutim, odmah stavio do znanja da ima porodicu i da mu situacija nije nimalo prijatna.

- Ubiće me žena... Imam ženu i troje dece - rekao je Ljubomir.

- Ti sad više nemaš ženu - rekao je Desingerica.

- Imam ženu šta god uradio, ali sad ja neću da prođem - rekao je Ljubomir.

Karleuša nije odustajala od komplimenata, pa je nastavila da hvali njegov izgled.

- Ali što si zgodan sine, vau, čekaj, stani, nije još gotovo - rekla je Jelena.

- Gotovo je. Sad ja neću dalje - rekao je Ljubomir.

- Budi dobar, smiri se, onog momenta kad si skinuo majicu zvezde su se preokrenule... Šta si u horoskopu, što si se uvredio, sladak si - rekla je Karleuša.

Ipak, takmičaru očigledno nije prijao tok razgovora, pa je otvoreno izrazio nezadovoljstvo i poručio da ne vidi smisao u daljem učešću.

- Što me to smara... Šta će biti, proći ću dva, tri kruga i marš kući. Pre ću sam nešto da naravim nego ovde - rekao je takmičar.

Jelena je pokušala da mu objasni da ga je od početka podržavala i da nije pogrešila u proceni njegovog karaktera.

- Ti si moj čovek, ja sam videla da se ispod tog sakoa krije vatreno srce, nisam pogrešila. Ako se ti budeš tako vređao... - rekla je Jelena.

Ljubomir je, međutim, negirao da se uvredio, ističući da je na takmičenje došao sa ozbiljnim namerama.

Nisam se uvredio, da sam se uvredio otišao bih odavde. Ja sam iz Inđije došao ovde peške - rekao je Ljubomir.

Ognjen je potom pokušao da razjasni da li je takmičar zaista odlučio da odustane od daljeg takmičenja, otkrivši da je bio spreman da mu da glas.

- Je l' si ti svojevoljno odlučio da se ne takmičiš? Meni si bio ultrasimpatičan i bio sam spreman da ti dam glas - rekao je Ognjen, a takmičar je stavio mikrofon u džep.

Viki Miljković oštro reagovala

1/7 Vidi galeriju Viki Miljković i Nermin Hadžić Foto: Youtube, Kurir, Kurir Televizija

- Ja ovako neću da žiriram uopšte, ni slučajno ne možemo da imamo ovakvu komunikaciju, ja neću da budem deo toga. Ne dozvoljavam ovakav razgovor - rekla je Viki.

Ognjen je ponovo pokušao da dopre do Ljubomira, podsećajući ga da je do malopre sve delovalo kao šala i da mu nije jasno zbog čega je promenio ponašanje.

- Meni si bio ultrasimpatičan, smejao si se, sve je bila fora, šta se dogodilo da se ovako ponašaš, da nećeš da se takmičiš - pitao je Ognjen.

Viki je ostala pri svom stavu i još jednom kritikovala način na koji se takmičar obraća članovima žirija.

Ne može tako da se ponaša prema žiriju, ja neću u tome da učestvujem, a ti Jelena ako hoćeš da mu praviš društvo u tome, samo izvoli - rekla je Viki.

Jelena se nije složila sa koleginicom, smatrajući da Ljubomir nije rekao ništa uvredljivo.

- Preteruješ Violeta, on ništa ružno nije rekao - rekla je Jelena.

Ognjen je, sa druge strane, pokušao da ubedi Ljubomira da ne odustaje od takmičenja, tvrdeći da je od početka želeo da mu pruži priliku.

Ideš dalje, i mnogo grešiš, nema odustajanja, hteo sam da te pustim od početka - rekao je Ognjen.

Viki je na kraju upozorila da ovakve rasprave ne bi trebalo da budu način da takmičari dobiju prolaz u naredni krug.

- Sad će svako da stane na ovu scenu i da se svađa, ubeđuje, da se raspravlja, da bi tebi Ognjene bio interesantan i da prođe dalje - rekla je Viki.