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Anastasija Ražnatović, ćerka pevačice Svetlane Cece Ražnatović, uživa u lepim i sunčanim danima u Madridu. Mlada pevačica podelila je sa svojim pratiocima nekoliko zanimljivih kadrova iz svakodnevice, pokazavši kako izgleda njena rutina nakon što je dobila sina Ilijana.

Lepo vreme u španskoj prestonici Anastasija je iskoristila za opuštenu šetnju ulicama kraja u kojem živi. Sunce, mirna atmosfera i prijatni prizori grada bili su idealna prilika da napravi predah od svakodnevnih obaveza i posveti se sebi, uživajući u malim stvarima koje čine dan lepšim.

00:15 Anastasija Ražnatović pokazala kraj u kom živi u Madridu Izvor: Kurir

Posebnu pažnju privukli su snimci koje je objavila na društvenim mrežama, a na kojima se vidi deo atmosfere iz Madrida, obasjanog sunčevim zracima. Za muzičku podlogu odabrala je pesmu grupe "Red Hot Čili Pepers", čime je dodatno upotpunila opuštenu atmosferu i dočarala trenutke u kojima uživa.

Čini se da Anastasiji prija život u Španiji, gde, sudeći po objavama, pronalazi vreme za odmor i uživanje u svakodnevnim aktivnostima. Iako majčinstvo donosi brojne nove obaveze i promene u načinu života, pevačica pokazuje da je moguće pronaći trenutke za sebe i napuniti baterije tokom obične šetnje ili boravka na svežem vazduhu.

Sunčani prizori iz Madrida još jednom su pokazali da mlada pevačica ume da uživa u jednostavnim trenucima, bez velike pompe i medijske pažnje. Umesto glamuroznih događaja i javnih pojavljivanja, ovog puta u prvom planu bili su šetnja, omiljena muzika i lepo vreme, a upravo takvi prizori često izazivaju najveće interesovanje njenih fanova.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Anastasija se odlično snašla kao majka

Ceca Ražnatović nedavno je posetila svoju naslednicu koja je u tom trenutku sa porodicom živela u Sevilji. Posebnu radost i toplinu tokom odmora, Ceci je donelo druženje sa najmlađim članom porodice, unukom Ilijanom, sinom Anastasije i Nemanje Gudelja, za kojeg ponosna baka ima samo reči hvale, a otkrila je i kako se njena ćerka snašla u novoj životnoj ulozi:

- On je četvrti unuk, ispraksovala sam se. Odmah sam ga uzela u ruke, sad mi ova trojica naspram njega izgledaju kao džinovi. Ilijan je kao krofna, nanosali smo se, mazili, hranili, presvlačila. Anastasija se odlično snašla kao majka. Nisam morala da joj dajem savete. Mi žene imamo urođeni instinkt. Drago mi je da se odmah uhodala.

Uz široki osmeh prokomentarisala je i na koga mališan liči:

- Beba liči na majku i oca, svakim danom se sve menja. Znam na koga će da liči, na mene - prokomentarisala je Ceca tada uz osmeh za domaće medije.

1/5 Vidi galeriju Pevačica doživela nezgodu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink, Preent Screen

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