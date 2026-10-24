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Nakon što su javno isplivale njene navodne prepiske sa vremešnim Danetom, Sofija Janićijević se oglasila i oštro odgovorila na tvrdnje Nene Opozicije i objavljeni materijal, poručujući da je reč o montažama, istakavši da je ta priča ne dotiče.

- Gospođu iz priče ni ne poznajem, a na lažne skrinšotove i opozvane poruke mogu samo da se nasmejem. Istina ne bledi od tuđih montaža. Dokazi originali odavno su tamo gde treba da budu. Poligraf je stavio tačku na nagađanja. Nastavljam dalje u svom ritmu, da sijam i snimam nove klipove onima koji se bave ovim spletkama želim mirno i prijatno veče - poručila je Sofija, prenosi "Pink".

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

Podsećanja radi, odnos Sofije Janićijević i Daneta Angelovskog bio je jedna od tema o kojima se dosta govorilo tokom "Elite 9". Sofija je tokom boravka u Beloj kući iznosila detalje njihovog poznanstva, dok su se u javnosti pojavljivale i zajedničke fotografije i snimci, kao i priče o poklonima i finansijskoj pomoći.

Ova tema ponovo je dospela u žižu interesovanja nakon najnovije objave Nene Opozicije, koja je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Sofija se tim povodom oglasila i osporila autentičnost objavljenih poruka, poručivši da ne želi da se bavi, kako je navela, spletkama.

Objavljena prepiska

Podsetimo, u porukama koje su objavljene se razgovara o intimnim odnosima, željama i tome šta je potrebno da bi njihov odnos funkcionisao.

- Sojka srce moje - napisala je Nena uz objavu, a potom se ironično osvrnula na Sofijino učešće u rijalitiju i pitanja koja su joj postavljana.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Kada si već krenula sa pitanjima na TikToku, da bar ljudi imaju šta da te pitaju... Samo lagano“, poručila je Nena.

Na jednom od skrinšotova vidi se kako Sofija, prema Neninim tvrdnjama, piše Danetu da bi njihov odnos bio savršen, dok se u nastavku razgovora govori o intimnim odnosima, željama i tome šta kome prija. U drugom delu prepiske, Sofija navodi da je važno da partneri budu otvoreni jedno prema drugom i da je to najlepše.

- Da ti prevedem, seks na eks! Da ti kažem, ja volim kada ja i ti legnemo, da te svučem skroz golu. Volim da te gledam, da te mazim... Dušo, s*ks je zadnje, predigra je najjače nešto i to nosi do ludila, dušo. I onda ti dolazi da ti bude seks top. Šta vredi lezi, ja dolazim, legnem u krevet i:"Ajde, stavi ga", ti nezagrejana uopšte - pisao je Dane, sa kojim se 41 godinu mlađa Sofija usaglasila:

- Ja to ne volim tako, nego baš kako si napisao, predigra, pa onda sve.

Dane slao novac i za Sofijinu majku

U ranije objavljenim prepiskama, koje su prenosili domaći mediji, Sofija je tražila od Daneta da finansijski pomogne njenoj majci dok je ona u rijalitiju. U porukama se pominju novac za gorivo, namirnice i druge troškove, a u pojedinim navodima govorilo se i o otplati majčinih kredita.

Posebnu pažnju privukla je priča o praznom frižideru, za koji se navodilo da ga je Sofijina majka fotografisala kako bi Danetu pokazala kakva je situacija u domaćinstvu.

1/10 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Printscreeen, Printscreen Pink

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