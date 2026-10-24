Slušaj vest

Pevačica Sandra Valterović (38), poznatija kao Seksi Sandra, veliku popularnost stekla je tokom dvehiljaditih godina, nakon čega se povukla iz javnosti. O njenom privatnom životu dugo se malo znalo, a ona je svojevremeno otkrila da je godinama bila u vezi sa oženjenim muškarcem.

Ipak, Sandra je u poslednje vreme veoma aktivna na društvenim mrežama, gde redovno privlači pažnju svojih pratilaca. Ovoga puta objavila je provokativnu fotografiju iz toaleta, na kojoj je pozirala u kratkoj crnoj haljini i čarapama sa animal printom.

1/5 Vidi galeriju Pevačica Sandra Valterović (38), poznatija kao Seksi Sandra, veliku popularnost stekla je tokom dvehiljaditih godina, nakon čega se povukla iz javnosti. Foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Njeno izdanje izazvalo je brojne reakcije, a komplimenti na račun njenog izgleda samo su se nizali. Mnogi su istakli da je pevačica zadržala vitku liniju i da se gotovo nimalo nije promenila od vremena kada je bila na vrhuncu popularnosti.

O vezi sa oženjenim

Podsetimo, Sandra je govorila o vezi sa zauzetim partnerom.

- Ja sam iskrena osoba i javno sam rekla da sam bila sa oženjenim muškarcem, a to žene kriju, neće da kažu - rekla je Sandra i dodala da ne savetuje devojke da slede njen primer.

- Ne treba žena da bude ljubavnica, uvek treba da bude prva i poslednja. Kod mene je bila jako specifična situacija. Nisu u pitanju javne ličnosti. Naša ljubav je bila specifična, to više ne traje.

1/4 Vidi galeriju Sandra Valterović Foto: Damir Dervišagić, čitalac Kurira

Na pitanje da li joj je bilo teško što je znala da se svake večeri njen izabranik vraća ženi, pevačica je za "Republiku" rekla:

- Jeste, ali ja nisam imala utisak da je on oženjen.

"Lagao me je"

Ona je istakla da su imali veoma turbulentnu vezu.

- Moje veze su sve turbulentne, nikad nisam imala mirnu vezu. Ko kaže da je tu neko nekoga ostavio? Možda smo mi sada zajedno (smeh). Ja više volim da ostavim, nego da budem ostavljena, ja sam ga ostavila, nije više išlo. On je neko ko je zauzet i razišli smo se. Vodio je paralelnu vezu. Srce ne bira, pola žena će stati na moju stranu, pola će me osuditi. Kako si ti bila sa njim on je oženjen, srce ne bira, neko će da kaže da je to normalno, neko da nije. Meni kad zaigra srce, to je to. Lagao je mnogo, ja sam kao feniks, patim, patim, ali se uzdignem, ne da me bol pobedi. On je neko ko će uvek biti u mom srcu, nebitno da li smo mi zajedno ili ne.