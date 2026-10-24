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Lazar Čolić Zola iskreno je govorio o svom životu koji je nakon rijaltiija otpočeo u Nemačkoj, ali se dotakao i aktuelnosti iz Bele kuće u Šimanovcima, kao i bivše parnterke Miljane Kulić.

- U Nemačkoj sam trenutno javljam se živ, zdrav. Tu živim, tu sam već neko vreme od kad sam došao iz Crne Gore. Tu sam sa svojom ekipom. Neki moji drugari su tu duže. Oni već žive ovde, a ja sam novi. Bio sam ja svuda negde. Živeo sam i u Beču, Salzburgu i u Insbruku i svuda negde po Evropi, ali u Dizeldorfu baš nisam nikad. Sviđa mi se, fin je grad i ljudi su oko mene su super. Bitno da smo zdravo - rekao je Zola čija mama je ostala u Derventi:

1/3 Vidi galeriju Lazar Čolić Zola smršao 23 kilograma Foto: Printscreen

- Mama je hvala Bogu isto živa, zdrava, super je sve. Sad će da ide malo u banju. Svaki dan se čujemo i najbitnije da je zdrava.

Na pitanje o ulasku u "Elitu 10", rekao je sledeće:

"U pregovorima sam za ulazak u Elitu"

- Ne mogu da kažem da ne bih pristao, da me ne shvatite pogrešno to je sve je stvar nekih dogovora. U pregovorima za ulazak jesam. Lagao bih kad bih rekao da nisam, ali još uvek ne znam ništa tačno. Tako da videćemo. Postoje mogućnosti. Ja nikad nisam ušao u rijaliti od samog početka. Uvek je prošao mesec, dva, tri. Vidim da me često pominju. Često stavim sebe u situacije kao Zola sutra ulaziš šta kako, kako će biti ovo-ono. Zaista postoji velika mogućnost da uđem. A opet nije 100%. Jedino veliki šef može da odluči. I naravno ako se neke stvari dogovore. Možda sebi neke stvari neću dopuštati, neću se ponašati na način na koji sam se ponašao ranije.

Zola se, potom, nadovezao o svojim uslovima za ulazak:

1/5 Vidi galeriju Lazar Čolić Zola Foto: Printscreen

- Pa nisam ja neko ko traži neke posebne uslove. Što se tiče konkretno nekih mojih stvari i ugovora i dogovora, nikad nisam o tome voleo previše da pričam javno. Opet to su neke sve stvari između produkcije i mene. O tim stvarima se ne sme ni pričati. Ja sam bio sedam sezona tamo. Ja nikad u životu nisam tražio da imam obrok bilo kakav tamo. A mogao sam bukvalno da imam tri obroka, ali nisam to nikad tražio. Nema kod mene nekih preteranih uslova, osim naravno zna se što se kaže zbog čega svi ulazimo mi pogotovo koji smo više puta bili, tamo nas ne zanima popularnost ni hoće li mene neko na ulici zaustaviti. Mi svi koji ulazimo, uglavnom ulazimo zbog novca - rekao je Zola kome je rijaliti doneo popularnost:

"Rijaliti mi je olakšao neke stvari"

- Meni je rijaliti olakšao neke moje stvari, poznanstva su uglavnom sve u životu čoveku. Uvek ću naravno staviti na jednu posebnu stranu zdravlje i zahvalan sam Bogu. Svako jutro kad se probudim kažem: "Hvala Bože što smo zdravo", samo to je bitno. Smatram da ne treba previše čovek ni da opterećuje oko nekih stvari jer jednostavno biće onako kako mora biti.

Elita 10 i sukob Miljane i Cara

Otkrio je i da prati novu sezonu onoliko koliko mu posao i obaveze dozvoljavaju:

- Počeo sam u poslednje vreme malo i da se palim na TikTok-u tako da u toku sa dešavanjima, pogotovo još i kad me pominju, onda mi šalju ljudi - rekao je Zola koji nije preskočio sukob bivše devojke Miljane Kulić i Filipa Cara:

- Izlaze mi često njihovi snimci, njihove svađe. Ne mogu da kažem da mi je svejedno kad kad čujem te neke rasprave između njih dvoje. Tu se sve i svašta izgovara. Stvarno mi je krivo. Znaju svi da sam sa Carem zaista najbolji od svih tih učesnika, a sa njom svi znate da sam bio u tom odnosu i svašta nešto, i krivo mi je kad dođe do takvih nekih stvari. To su njih dvoje, oni će se do kraja rijalitja još 300 puta posvađati i pomiriti, psovati jedno drugom majku i na kraju opet kad izađu, čuće se telefonom. Čak da sam ja tamo njihov odnos bi bio isto tako toplo-hladan.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Miljana Kulić Foto: Printscreen TV Pink

Otkrio je i da li bi stao u Miljaninu odbranu i suprotstavio sa svom prijatelju Filipu:

- Pa ne bih. Ja sam neko ko kad je u odnosu i ko je u vezi ja očekujem da mene partner poštuje i da ja poštujem svog partnera. Meni je bitno poštovanje. A ti mene ako poštuješ nećeš sebe dovesti u situaciju da meni bliskim ljudima u životu izgovaraš katastrofalne stvari. Isto tako ti ljudi meni bliski ako tebe poštuju isto sebi neće to dozvoliti. Tako da bih ja verovatno sa njima napravio taj neki dogovor. Ne mogu ja sad očekivati da meni neko blizak ćuti ako ti njemu psuješ ne znam ni ja sve živo i mrtvo, a da on tebi ćuti jer si ti moja devojka.

Čolić je istakao da bi sada, ukoliko uđe, pokušao da ima više samokontrole.

- Jednostavno zatvoren prostor 10 meseci svaki dan ne znaš šta će da se izdešava. Da li će ono dvoje da imaju se*s, da l’ će ono dvoje da se svađaju, tuku ili smeju. Kažu kako si mogao ovo? Budi ti tamo 10 meseci pa da te ja pitam kad si 24 sata u zatvorenom prostoru sa 60 ljudi, 60 različitih karaktera. Brate, kako si mogao? - kaže Zola, a na pitanje da li mu se dopada neka od aktuelnih zadrugarki rekao je:

"Laura mi je fizički brutalna"

- Fizički mi je ona Laura brutalna. Samo što sam video da ima te neke mane. Devojka se udara kao da je kasko osigurana. Kad vidiš karakter od tog nekog onda našim vremenom ti nije to nešto toliko privlačno više. Pričala je kao da je nju teško osvojiti, a devojka je ušla tamo i roka ga na maks.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Printscreen, Printscreen Pink

Istakao je da mu kod Laure smeta to što menja partnere.

- Ti si žensko, trebaš sutra prošetati sa detetom ulicom. Žene treba da razmišljaju a će neko danas sutra da ih nazove "mama". Nemoj dozvoliti da se sutra tvoje dete zbog tebe crveni na ulici. Niko je neće preterano ceniti. Cura je stvarno lepa i prezgodna, nije nešto preinteligentna, al’ nije glupa devojka. Voli previše da se igra, to joj je mana.

O Caru i Aneli

Mnoge je, kada je ova sezona u pitanju, iznenadila veza Filipa Cara i Aneli, a Zola je izneo svoj sud.

- Svi znaju kakvo ja imam mišljenje o Aneli, ništa specijalno. Na šta će to ličiti nemam pojma. Mislim da će tu biti ozbiljnog cirkusa do kraja. Ne verujem ja da će se Filip tu zadržati. Ja mislim da će tu biti još dešavanja od njega. Tačnije siguran sam 100%, ali eto opet ja im želim im sve najbolje. Voleo bih da mu bude lojalna.

O pomirenju sa Miljanom: Sve je moguće

Čolić ne odbacuje mogućnost da se pomiri sa Miljanom Kulić.

1/5 Vidi galeriju Miljana Kulić napuštanja rijalitija, obnovila je komunikaciju s bivšim momkom Lazarom Čolićem Zolom Foto: Printscreen

- Nekako mislim da nije moguće, ali nekad uhvatim sebe u razmišljanju. Mnogo vremena sam proveo s njom, nadam se da neće dolaziti do tih stvari ako se desi da uđem zbog toga što bih voleo da i ona i ja izguramo tu celu priču do kraja i da nemamo tih z*zancija koje smo imali jer nije to ništa za pohvaliti. Opet pomislim: "Bože kad bi mi opet ušli u taj odnos da l’ bi to isto bilo tako i tako preispitujem se da li imam emociju." Moj neki stav je da mi stvarno više nemamo šta tražiti zajedno u emotivnom smislu. I stvarno ne osećam nikakvu potrebu za tim, ali jednostavno opet neću ništa sad da garantujem i da kažem 100% jer sve je moguće.

Na kraju, osvrnuo se i na Anđelu Đuričić:

- Mogla bi ovo da bude njena najbolja sezona. Što se tiče njene izjave da nije više sa Gastozom ja u to ne verujem. I ako ju je razočarao i izneverio, ti ćeš više dokazati da je to prava ljubav ako ćeš ćutati o stvarima koje su se dešavale. Tako da mislim da je tu bilo sigurno loših dešavanja, ali ne moraš ti pljuvati svoju vezu i šta je bilo u tom odnosu. Veći si čovek ako ne pričaš - rekao je on za "Blic".

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