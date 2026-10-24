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Voditeljka Jovana Jeremić podelila je lepe vesti sa pratiocima na društvenim mrežama i najavila da porodicu Jeremić očekuje period velikih slavlja. Njena objava odmah je privukla pažnju, a mnogi su se zapitali da li je voditeljka nagovestila i sopstveno venčanje sa partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom.

- Dragi moji ljudi, imam jednu lepu vest za vas, sezona svadbi u porodici Jeremić kreće sad. Stiže tetka. Tri svadbe, Miki je krenuo sa prvom, a nastavak tek sledi - poručila je Jovana u svom prepoznatljivom stilu.

1/5 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebnu pažnju privukle su njene reči da nastavak tek sledi, zbog čega su se pojavile spekulacije da bi među predstojećim slavljima moglo da se nađe i njeno venčanje sa Tigrom. Jovanin brat Miki, koji joj je velika podrška, već je započeo niz porodičnih veselja.

Jovana otkrila gde će se udati za Tigra

Podsetimo, voditeljka je nedavno govorila o planovima za venčanje sa Milošem Stojanovićem Tigrom, otkrivši da priprema proslavu za ograničen broj zvanica, kao i posebno crkveno venčanje.

- Biće svadba za ograničen broj ljudi. Biće elitistička u svakom smislu. Moji gosti će biti ispoštovani od početka do kraja kako dolikuje kao kraljevi i kraljice, jer to i jesu. To su sve velike ličnosti koje će se pojaviti na mojoj svadbi. Svadba će, da ti ekskluzivno otkrijem, što se tiče proslave i gradskog venčanja biti faktički u ovo doba godine - rekla je Jovana.

Ona je potom otkrila da će sudbonosno „da“ pred Bogom izgovoriti na posebnom mestu, ali da tačan datum za sada želi da sačuva u tajnosti.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Što se tiče crkvenog venčanja odnosno manastirskog venčanja, ja se neću udati u crkvi, ja ću se udati i reći večno „DA“ Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji, srpske pravoslavne crkve u manastiru Ostrogu. To će desiti mnogo ranije, neću otkriti kada, to će biti tajna prvenstveno iz bezbednosnih razloga. Kada se to bude desilo dobićete svi fotografije jer će i fotograf krenuti, odlučiću koji će to fotograf biti jer se prvi put udajem pred Bogom - izjavila je voditeljka.