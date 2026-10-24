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Iako je godinama živela kao podstanar, pevačica Rada Manojlović je nedavno postala vlasnica luksuzne nekretnine u beogradskom naselju Voždovac. Jednom prilikom je otvoreno govorila o imovini, pa otkrila zbog čega nema više nepokretnosti na svoje ime, ali je, osim toga, pričala i o ljubavnim brodolomima.

Gostujući u emisiji "Magazin In", otvorila je dušu o emotivnim razočarenjima, a na pitanje voditeljke Sanje Marinković šta žena izgubi kada previše veruje muškarcu, pevačica je rekla:

1/4 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Pink

- Izgubi zdrav razum i neke namere u drugoj osobi. Ulažem sebe i sve od sebe. Ne merim koliko sam dala, da li je to trebalo toliko, idem do neke granice samoubistva po tom pitanju, to je moja filozofija - ispričala je Rada.

Ona je dodala i da joj se više puta tokom karijere događalo da skuplja novac za nekretninu, a da onda svu uštedu da za humanitarne akcije.

"Davala sam i po 30.000 evra za to"

- Ja sam takva osoba. Mnogo puta se to dešavalo. Kroz karijeru, ja sam trebala sada da zidam zgrade, a ne da imam stan i zgradu. Ja skupim novac za stan i ako se u tom momentu dese neke velike humanitarne akcije gde je neko jako bolestan, davala sam po 20.000-30.000 evra za jedno dete za lečenje. A recimo meni treba, ja nemam, nemam bekap i u narednom periodu moram da zaradim. Meni se sve mnogo vraća - ispričala je pevačica u pomenutoj emisiji i dodala:

- Što se momaka tiče, to je bilo uzajamno. Davali smo zajedno, koliko je ko bio u mogućnosti, namestilo se da sam ja više - objasnila je Manojlovićeva.

"Narod mi se podsmevao"

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Kurir Televizija, Antonio Ahel/ATAImages

Pevačicva je i priznala je da je svojevremeno bila na meti kritika zbog automobila koji je vozila, te su joj se, kako je tvrdila, podsmevali i radnici na benzinskoj pumpi.

- Meni se narod podsmevao. Ja sam devet godina vozila auto ''pežo 207''. I to ljudi koji rade na benzinskoj pumpi, u prodavnici... Ja stanem da natočim gorivo i kažu mi: ''Pa ti još voziš tu biciklu''. Koliko puta su mi rekli na carini: ''Pa ti još nisi promenila auto'' - rekla tada i dodala:

- Izvini, molim te, što bih ja menjala auto koji mi nikad nije stao i odveze me od tačke A do tačke B sasvim regularno? Ali ne izgleda kako treba - podvukla je pevačica.

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