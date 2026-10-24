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Nova objava Nene Opozicije ponovo je podigla prašinu oko kontroverznog odnosa bivše učesnice „Elite 9“ Sofije Janićijević i 41 godinu starijeg Daneta Angelovskog iz Severne Makedonije, koji je tvrdio da joj je bio verenik.

Nena, koja već godinama na društvenim mrežama objavljuje tvrdnje i materijale o Sofijinoj prošlosti, sada je podelila skrinšotove navodne privatne prepiske između njih dvoje.

Isplivale šok prepiske

U porukama se razgovara o intimnim odnosima, željama i tome šta je potrebno da bi njihov odnos funkcionisao.

- Sojka srce moje - napisala je Nena uz objavu, a potom se ironično osvrnula na Sofijino učešće u rijalitiju i pitanja koja su joj postavljana.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

- Kada si već krenula sa pitanjima na TikToku, da bar ljudi imaju šta da te pitaju... Samo lagano“, poručila je Nena.

Na jednom od skrinšotova vidi se kako Sofija, prema Neninim tvrdnjama, piše Danetu da bi njihov odnos bio savršen, dok se u nastavku razgovora govori o intimnim odnosima, željama i tome šta kome prija. U drugom delu prepiske, Sofija navodi da je važno da partneri budu otvoreni jedno prema drugom i da je to najlepše.

- Da ti prevedem, seks na eks! Da ti kažem, ja volim kada ja i ti legnemo, da te svučem skroz golu. Volim da te gledam, da te mazim... Dušo, s*ks je zadnje, predigra je najjače nešto i to nosi do ludila, dušo. I onda ti dolazi da ti bude seks top. Šta vredi lezi, ja dolazim, legnem u krevet i:"Ajde, stavi ga", ti nezagrejana uopšte - pisao je Dane, sa kojim se 41 godinu mlađa Sofija usaglasila:

- Ja to ne volim tako, nego baš kako si napisao, predigra, pa onda sve.

Tvrdila da ga ne poznaje, a snimak poljupca iznenadio je sve

Podsetimo, Sofija je tokom boravka u Beloj kući bila suočena sa pitanjima o Danetu, koji je znatno stariji od nje. U početku je negirala prisnost sa njim i predstavljala ga kao poznanika, odnosno fana, dok su se u javnosti pojavljivale zajedničke fotografije i druge informacije koje su ukazivale na mnogo prisniji odnos.

Kako su mediji ranije izveštavali, objavljivane su i fotografije na kojima su Sofija i Dane zajedno, uključujući one na kojima se ljube. U međuvremenu su u javnost dospele i njihove navodne privatne prepiske, u kojima su razmenjivali nežnosti i razgovarali o poklonima i novcu.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Privatna arhiva, Printscreen

Sofija je kasnije, tokom emisije „Pitanja novinara“, govorila o materijalnoj strani njihovog odnosa.

- Jesam, radila sam šta sam htela. Ja ne moram da priznam ništa za šta ne znam da postoji. Svesno sam se ljubila sa njim, nije to bilo žvalavljenje... Meni to ništa nije značilo - rekla je tada Sofija.

Govoreći o imovini koju je, prema njenim rečima, Dane želeo da joj prepiše, izjavila je:

- Trebalo je da mi prepiše imovinu, sve što ima je želeo da mi prepiše. Jedan poljubac na blic je jedan potpis.

Dane slao novac i za Sofijinu majku

U ranije objavljenim prepiskama, koje su prenosili domaći mediji, Sofija je tražila od Daneta da finansijski pomogne njenoj majci dok je ona u rijalitiju. U porukama se pominju novac za gorivo, namirnice i druge troškove, a u pojedinim navodima govorilo se i o otplati majčinih kredita.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

Posebnu pažnju privukla je priča o praznom frižideru, za koji se navodilo da ga je Sofijina majka fotografisala kako bi Danetu pokazala kakva je situacija u domaćinstvu.

Kurir.rs/Pink.rs