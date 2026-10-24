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Nakon što se njegov odnos sa Biljanom Čavlin neslavno završio i naišao na oštre osude cimera, Mali Velja nije dugo tugovao. On je ubrzo pronašao društvo koje mu i te kako prija, te se našao u zajedničkom krevetu sa Lenom Simić.

Tokom zajedničkih trenutaka u krevetu pali su i sočni poljupci. Velja nije gubio vreme, pa je Leni uputio direktan poziv.

— Dođi 'vamo i sedi na mene — rekao je Velja.

Nakon što se njegov odnos sa Biljanom Čavlin neslavno završio i naišao na oštre osude cimera, Mali Velja nije dugo tugovao. Foto: Pink, Printscreen Pink

Lena mu na ovu opasku nije prećutala, već mu je bez dlake na jeziku odgovorila:

- Kol'ko si bolestan, evo kunem ti se - dodala je ona.

Velja se potom nadovezao pitanjem:

- Je l' ti znaš kako je meni? - pitao je Velja.

Lena je nastavila u istom tonu:

- Isti k**** je, sedela ovde ili skakala po tebi. Kad dođem, daj Bože da zaspiš - nastavila je Lena.

Ipak, uprkos oštrim rečima, Velja je sačekao da se Lena vrati u krevet, nakon čega su zaspali zajedno.

Raskinuo sa 16 godina starijom

Biljana Čavlin Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Biljana i Mali Velja samo što su potvrdili svoj odnos, a krah je usledio brže nego što je iko očekivao. Posebnu pažnju javnosti privlači razlika u godinama između Velje i Biljane. Velja ima svega 19 godina, dok je Biljana majka petnaestogodišnje ćerke, što je dodatno podstaklo interesovanje gledalaca za njihovu romansu.

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14:48
20260919-STARS-EP622-SUBOTA Izvor: Kurir TV