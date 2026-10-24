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Smrt kompozitora Zorana Tutunovića Tutuna potresla je estradu, a od čoveka koji je svojim talentom obeležio karijere brojnih pevača opraštaju se kolege i prijatelji. Među njima je i Mitar Mirić, koji je za Kurir govorio o pokojnom saradniku, ne krijući tugu zbog njegovog odlaska i ističući koliko je cenio njegov talenat, ali i dobrotu koju je pokazivao kao čovek. Mirić je priznao da je vest o Tutunovoj smrti tek pročitao i da ga je zatekla:

Foto: Kurir Televizija

"Bio je izuzetan umetnik"

- Strašno... Sad sam pročitao, nemam reči. Tutun je bio izuzetan umetnik. Bio je predobar čovek - rekao je Mitar za Kurir, koji je sa pokojnim kompozitorom ostvario saradnju na pesmama koje su ostavile trag u njegovoj karijeri.

Pevač nije zaboravio sve što je Tutun učinio za njega, a posebno je istakao hitove koji su obeležili njihovu zajedničku priču.

- On je meni napravio takve hitove, "Ciganče", "Špijuni su među nama" i druge. Bio je moderan. Jedno vreme je i u svom podrumu imao studio i tamo sam dolazio, a kasnije i na Zvezdari - prisetio se Mirić, vraćajući se mislima u vreme kada su zajedno stvarali muziku.

Iako se poslednji put nisu videli skoro godinu dana, pevač naglašava da se ništa nije promenilo u njegovom mišljenju o čoveku sa kojim je godinama imao odličan odnos. Vreme koje je prošlo od njihovog poslednjeg susreta nije izbrisalo poštovanje i lepe uspomene koje nosi.

"Bili smo u predobrim odnosima"

- Nismo se videli jedno godinu dana, ali o njemu imam da kažem samo sve najlepše. Bili smo u predobrim odnosima, a on je bio izuzetan saradnik - poručio je Mitar.

Odlazak Zorana Tutunovića Tutuna tako je ostavio prazninu među ljudima koji su sa njim sarađivali, ali i u životima onih koji su ga poznavali kao čoveka. Za Mitra Mirića, iza njegovog imena ne ostaju samo poznate pesme i veliki hitovi već i uspomene na prijateljstvo, zajednički rad i čoveka o kome, kako je sam rekao, ima samo najlepše reči.

Ko je bio Zoran Tutunović Tutun?

Tutun je pripadao onoj generaciji muzičkih stvaralaca čiji je rad bio neizostavan deo velike estradne mašinerije, ali i mnogo više od toga. Bio je jedan od ljudi iz senke koji su oblikovali zvuk domaće narodne muzike, sarađujući sa brojnim najvećim imenima naše scene. Njegov profesionalni put obeležile su hiljade aranžmana i saradnje sa pevačima različitih generacija, a o njegovom iskustvu i mestu u muzičkom svetu govori i podatak da su mu kolege pripisivale više od 300 hitova.

1/4 Vidi galeriju Tutun je bio suprug Eleonore Barudžije, pevačice koja je obeležila jednu posebnu epohu jugoslovenske zabavne muzike. Foto: Printscreen, Youtube Ps

Radio je sa imenima koja su obeležila decenije domaće estrade, od Mileta Kitića i Nedeljka Bajića Baje do mnogih drugih velikih i popularnih izvođača. Njegov stvaralački trag prepoznaje se u saradnjama sa brojnim pevačima narodne muzike, a njegovo ime vezuje se i za projekte koji su nastajali u saradnji sa najpoznatijim autorima i producentima naše scene.

Posebno mesto u njegovom životu i radu zauzimalo je kumstvo i prijateljstvo sa Nedeljkom Bajićem Bajom. Njihova saradnja bila je mnogo više od povremenog susreta u studiju. Tutun je aranžirao čitave albume i velike delove Bajinog opusa, među kojima je i album „Čežnja, strast i mržnja“, na kojem je potpisao aranžmane svih 16 pesama. Takva saradnja govori o poverenju, kreativnom razumevanju i zajedničkom jeziku koji se ne gradi preko noći. Kada se spoje talenat, iskustvo i prijateljstvo, nastaju pesme koje pronalaze put do publike i ostaju u njenom sećanju.

Njegov rad nije poznavao uske granice. U svetu muzike, u kojem se često pamte samo oni koji stoje pod svetlima reflektora, Tutun je pripadao onima bez kojih ta svetla ne bi sijala istim sjajem. Njegov posao nije bio samo da prati melodiju ili popuni prostor između stihova. Njegov zadatak bio je da oseti pevača, prepozna karakter pesme i pronađe aranžman koji će svemu dati pravi oblik. To je umeće koje se ne uči samo iz nota, već se stiče godinama rada, slušanjem, iskustvom i istinskim osećajem za muziku.