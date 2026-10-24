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Vest o smrti kompozitora Zorana Tutunovića Tutuna potresla je javnost, a od njega se emotivnim porukama opraštaju kolege, prijatelji i saradnici koji su sa njim tokom godina delili brojne uspomene.

Ovim tužnim povodom kontaktirali smo pevačicu Gocu Božinovsku, koja je tokom svoje karijere sarađivala sa preminulim kompozitorom. Gocu je vest zatekla, budući da za njegovu smrt nije znala sve do našeg poziva.

Foto: Printscreen/Magazin In

"Nek ga anđeli čuvaju"

- Stvarno? Tutun umro? Nisam znala, sad sam od vas čula. Baš mi je žao, nek ga anđeli čuvaju. Moje saučešće porodici - rekla je Goca za Kurir, vidno zatečena ovom informacijom.

Pevačica nije krila koliko je pogađaju ovakve vesti, ističući da joj je potrebno vreme da se sabere.

- Ne mogu ništa da pričam, kad čujem za smrt, meni treba vremena da se smirim - poručila je Božinovska.

Smrt Zorana Tutunovića Tutuna ostavila je tugu među onima koji su ga poznavali i sa njim sarađivali, a mnogi se opraštaju čuvajući uspomenu na njega i njegov rad.

Napisao sve velike hitove

1/4 Vidi galeriju Tutun je bio suprug Eleonore Barudžije, pevačice koja je obeležila jednu posebnu epohu jugoslovenske zabavne muzike. Foto: Printscreen, Youtube Ps

Podsetimo, Tutun je pripadao onoj generaciji muzičkih stvaralaca čiji je rad bio neizostavan deo velike estradne mašinerije, ali i mnogo više od toga. Bio je jedan od ljudi iz senke koji su oblikovali zvuk domaće narodne muzike, sarađujući sa brojnim najvećim imenima naše scene. Njegov profesionalni put obeležile su hiljade aranžmana i saradnje sa pevačima različitih generacija, a o njegovom iskustvu i mestu u muzičkom svetu govori i podatak da su mu kolege pripisivale više od 300 hitova.

Porodici, supruzi Eleonori, deci, prijateljima, kumovima i svim njegovim saradnicima ostaje bol zbog odlaska dragog čoveka, ali i ponos zbog svega što je ostavio iza sebe.