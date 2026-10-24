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Vest o smrti Zorana Tutunovića Tutuna, poznatog kompozitora, aranžera i muzičkog producenta koji je sarađivao sa brojnim imenima domaće estrade, teško je pogodila i pevača Miloša Bojanića. Kada smo ga kontaktirali, Bojanić nije mogao da sakrije bol zbog odlaska čoveka sa kojim ga vežu brojne uspomene i značajan deo karijere.

Miloš Bojanić slomljen zbog smrti Tutuna: "Ubili ste me ovom informacijom"

"Kada je preminuo? Ajoj, jao… Sve što sam najviše postigao u karijeri, to je bilo s njim“, rekao nam je Miloš Bojanić kroz suze, vidno potresen vešću koju je čuo.

Pevač nam je otkrio da je prethodnih dana pokušavao da sazna šta se dešava sa njegovim dugogodišnjim saradnikom, jer je čuo da je njegovo zdravstveno stanje veoma teško.

1/5 Vidi galeriju Drži do sebe Foto: Printscreen, Kurir Televizija

"Zvao sam ga danima. Čuo sam da je bio u komi. Saradnik moj mi je rekao da je Tutun u komi, to je bilo pre sedam, osam dana", ispričao nam je Bojanić.

Bol zbog gubitka, kako se moglo čuti u njegovim rečima, nije bio samo bol zbog odlaska muzičkog saradnika, već i velikog prijatelja kojeg je izuzetno cenio i poštovao. Bojanić nije krio koliko je Tutun značio njemu, ali ni koliko je njegovo ime značilo ljudima koji su decenijama stvarali na estradi.

„U našem svetu sam uvek govorio i sad ponavljam: od svih ljudi koji su u našem svetu, postoje tri čoveka koji su za mene najbolji ljudi na svetu. To su Zoran Tutunović, Kemiš i Boba Živojinović. Tri najbolja čoveka koja sam sreo u javnom svetu“, rekao je pevač.

"Duša me boli, ne mogu da verujem da je umro"

Potom je, sa mnogo emocija, dodao reči koje najbolje opisuju koliko je cenio čoveka sa kojim je ostvario brojne profesionalne uspehe.

„Bio je dobar čovek i veliki umetnik. Nemam reči, sve sam rekao. Najbolji čovek, umetnik… Duša me boli, ne mogu da verujem da je umro“, poručio je Bojanić.

U razgovoru sa nama pevač je još jednom istakao da je Tutun bio mnogo više od saradnika i da njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za čitavu estradu. Vest ga je, kako je priznao, potpuno zatekla.

"Ubili ste me ovom informacijom. Nisam ja jedini, on ima mnogo saradnika sa kojima je radio. Dobar čovek, dobar muzičar… Sve najbolje“, rekao nam je Miloš Bojanić.

Ko je bio Zoran Tutunović Tutun?

1/4 Vidi galeriju Tutun je bio suprug Eleonore Barudžije, pevačice koja je obeležila jednu posebnu epohu jugoslovenske zabavne muzike. Foto: Printscreen, Youtube Ps

Tutun je pripadao onoj generaciji muzičkih stvaralaca čiji je rad bio neizostavan deo velike estradne mašinerije, ali i mnogo više od toga. Bio je jedan od ljudi iz senke koji su oblikovali zvuk domaće narodne muzike, sarađujući sa brojnim najvećim imenima naše scene. Njegov profesionalni put obeležile su hiljade aranžmana i saradnje sa pevačima različitih generacija, a o njegovom iskustvu i mestu u muzičkom svetu govori i podatak da su mu kolege pripisivale više od 300 hitova.

Radio je sa imenima koja su obeležila decenije domaće estrade, od Mileta Kitića i Nedeljka Bajića Baje do mnogih drugih velikih i popularnih izvođača. Njegov stvaralački trag prepoznaje se u saradnjama sa brojnim pevačima narodne muzike, a njegovo ime vezuje se i za projekte koji su nastajali u saradnji sa najpoznatijim autorima i producentima naše scene.

Posebno mesto u njegovom životu i radu zauzimalo je kumstvo i prijateljstvo sa Nedeljkom Bajićem Bajom. Njihova saradnja bila je mnogo više od povremenog susreta u studiju. Tutun je aranžirao čitave albume i velike delove Bajinog opusa, među kojima je i album „Čežnja, strast i mržnja“, na kojem je potpisao aranžmane svih 16 pesama. Takva saradnja govori o poverenju, kreativnom razumevanju i zajedničkom jeziku koji se ne gradi preko noći. Kada se spoje talenat, iskustvo i prijateljstvo, nastaju pesme koje pronalaze put do publike i ostaju u njenom sećanju.

Njegov rad nije poznavao uske granice. U svetu muzike, u kojem se često pamte samo oni koji stoje pod svetlima reflektora, Tutun je pripadao onima bez kojih ta svetla ne bi sijala istim sjajem. Njegov posao nije bio samo da prati melodiju ili popuni prostor između stihova. Njegov zadatak bio je da oseti pevača, prepozna karakter pesme i pronađe aranžman koji će svemu dati pravi oblik. To je umeće koje se ne uči samo iz nota, već se stiče godinama rada, slušanjem, iskustvom i istinskim osećajem za muziku.

Foto: Youtube Ps

Sa suprugom Eleonorom Barudžijom delio je i ljubav prema muzici

O njegovom profesionalnom putu svedoči i saradnja sa novijim generacijama izvođača. Za pesmu „100 svirača“, koju izvodi Nemanja Nikolić, Tutun je potpisao muziku i aranžman, dok je tekst napisala njegova supruga Eleonora Barudžija. I u tom primeru prepoznaje se ono što je obeležilo njegov život - muzika kao profesija, ali i kao prostor zajedništva, stvaranja i ljubavi.

Tutun je bio suprug Eleonore Barudžije, pevačice koja je obeležila jednu posebnu epohu jugoslovenske zabavne muzike. Eleonora, nekadašnja mis sporta i članica popularnog dua sestara Barudžija, ostala je upamćena i po nastupu na Evroviziji 1983. godine, kada je sa sestrom Izoldom bila među pratećim vokalima Danijela Popovića u pesmi „Džuli“. Bio je to istorijski uspeh jugoslovenske evrovizijske scene - četvrto mesto, koje je u to vreme predstavljalo najbolji plasman Jugoslavije na ovom takmičenju.

U njihovoj zajedničkoj priči susrele su se dve umetničke biografije: njen glas i scensko iskustvo, njegov stvaralački talenat i osećaj za zvuk. Zajedno su gradili porodicu, dobili dvoje dece i delili svet u kojem muzika nije bila samo posao, već i deo svakodnevice.