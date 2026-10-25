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Ana Bekuta obavila je svoju građansku dužnost i izašla na glasanje na Vračaru, gde se pojavila u svom prepoznatljivom stilu, kao prava dama.

Pevačica privukla je pažnju svojim elegantnim izgledom, a osmeh nije skidala sa lica. Dobro raspoložena i nasmejana, Ana je pokazala da joj je važno da iskoristi svoje građansko pravo i učestvuje u izbornom procesu.

1/3 Vidi galeriju Ana Bekuta Foto: Kurir



Uprkos obavezama koje ima kao jedna od najpoznatijih pevačica na domaćoj estradi, Bekuta je pronašla vreme da ode na biračko mesto i obavi svoju dužnost.