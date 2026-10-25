Ana Bekuta izašla je na glasanje na Vračaru i obavila građansku dužnost.
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ANA BEKUTA OBAVILA GRAĐANSKU DUŽNOST! Pevačica u elegantnom izdanju izašla na glasanje na Vračaru
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Ana Bekuta obavila je svoju građansku dužnost i izašla na glasanje na Vračaru, gde se pojavila u svom prepoznatljivom stilu, kao prava dama.
Pevačica privukla je pažnju svojim elegantnim izgledom, a osmeh nije skidala sa lica. Dobro raspoložena i nasmejana, Ana je pokazala da joj je važno da iskoristi svoje građansko pravo i učestvuje u izbornom procesu.
Ana Bekuta Foto: Kurir
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Uprkos obavezama koje ima kao jedna od najpoznatijih pevačica na domaćoj estradi, Bekuta je pronašla vreme da ode na biračko mesto i obavi svoju dužnost.
Svojim vedrim raspoloženjem i damskim držanjem Ana je još jednom pokazala da elegancija nije samo stvar stila već i načina na koji se čovek ponaša, a njen dolazak na glasanje protekao je uz osmeh koji nije silazio sa njenog lica.
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