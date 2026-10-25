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Pevač Era Ojdanić jedan je od prvih pevača sa estrade koji je danas izašao na glasanje u svom mestu Meljak, gde je privukao pažnju svojim vedrim raspoloženjem i neposrednim ponašanjem.

Era je na biračko mesto stigao dobro raspoložen, a nakon obavljene građanske dužnosti nije krio dobro raspoloženje. U svom prepoznatljivom stilu, pevač je razgovarao sa prijateljima, ali i sa ostalim građanima koji su došli da glasaju.

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Foto: Kurir

Osmeh nije skidao s lica, a susret sa poznanicima pretvorio se u spontano druženje i razmenu nekoliko reči. Era je još jednom pokazao da voli neposredan kontakt s ljudima iz svog kraja, gde ga mnogi dobro poznaju.

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Foto: Kurir

Dok su građani u Meljaku izlazili na birališta, Ojdanić je svojim vedrim duhom privukao pažnju prisutnih, pokazujući da se i izborni dan može provesti u prijatnoj atmosferi i razgovoru sa komšijama i prijateljima.

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