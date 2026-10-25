"Za moj 36. Gospode, hvala na svim darovima, ali i iskušenjima koje smo pobedili zajedno do mog 36. rođendana. Iz najvećih ličnih stradanja spasao si me. Kad se nisam odazivala i vraćala, slao si po mene svoje anđele čuvare. Gospode, hvala na svakom danu. Hvala ti na neprolaznom bogatstvu kojim si me darovao, ali i na krstu koji uvek moram nositi. Gospode, pročisti mi um da brzo mislim i moje oči da osetim i vidim sve što dolazi. Podari mi mir u duši i istrajnost večnu na mom putu, koji si ti meni namenio. Ja sam se truditi da te nikad ne izneverim. Čistog srca i celom dušom, tvoja sluškinja Jovana. Slava je tvoja, a meni je rad. Volim te", napisala je.