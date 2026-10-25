Slušaj vest

Umesto gala proslave na kakvu su mnogi navikli, voditeljka Jovana Jeremić je odlučila da svoj poseban dan provede u inostranstvu.

Voditeljka danas proslavlja svoj 36. rođendan, a tim povodom oglasila se na društvenim mrežama snažnom i emotivnom porukom koja je privukla veliku pažnju javnosti.

Jovana je na svom Instagram storiju podelila emotivnu poruku.

"Za moj 36. Gospode, hvala na svim darovima, ali i iskušenjima koje smo pobedili zajedno do mog 36. rođendana. Iz najvećih ličnih stradanja spasao si me. Kad se nisam odazivala i vraćala, slao si po mene svoje anđele čuvare. Gospode, hvala na svakom danu. Hvala ti na neprolaznom bogatstvu kojim si me darovao, ali i na krstu koji uvek moram nositi. Gospode, pročisti mi um da brzo mislim i moje oči da osetim i vidim sve što dolazi. Podari mi mir u duši i istrajnost večnu na mom putu, koji si ti meni namenio. Ja sam se truditi da te nikad ne izneverim. Čistog srca i celom dušom, tvoja sluškinja Jovana. Slava je tvoja, a meni je rad. Volim te", napisala je.

Jovana Jeremić
Jovana Jeremić Foto: Printscreen/Instagram

Spakovala kofere

Iako su mnogi očekivali veliku rođendansku žurku, voditeljka je odlučila da napravi potpunu promenu. Spakovala je kofere i otputovala van zemlje kako bi svoj dan proslavila u opuštenoj atmosferi i odmorila se.

Pre nego što je otputovala, Jovana je rođendansko jutro provela radno u studiju.

Jovana Jeremić na promociji romana Eve Ras Foto: Kurir

Za tu priliku odabrala je dugu srebrnu haljinu sa dubokim dekolteom i u svom prepoznatljivom stilu zaplesala pred kamerama, a juče je iznenadila potezom u studiju.

kurir.rs/informer

Ne propustiteStarsTRI SVADBE U PORODICI JEREMIĆ! Voditeljka objavila prelepe vesti, čestitke pljušte sa svih strana
atina_nika_rodjedani_06092026_0269.JPG
StarsŠOK! JOVANA JEREMIĆ DIGLA NOGU U STUDIJU! Rastezala se pre pre početak jutarnjeg, grudi se jedva drže u korsetu (VIDEO)
Jovana Jeremić
StarsJOVANA JEREMIĆ ZASUKALA RUKAVE I SPREMILA RUČAK TIGRU! Miloš je obasuo komplimentima, a voditeljka otkrila svoj specijalni recept (FOTO)
bojana_lazic_29072026_0232.JPG
StarsJOVANA JEREMIĆ ZA SAT VREMENA ZARADI DO 300 EVRA! Ima dva stana u Beogradu, a za auto izdvojila vrtoglavu sumu: Ovo su detalji
Jovana Jeremić, voditeljka i urednica RTV Pink u studiju Kurir televizije