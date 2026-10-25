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Car joj je saopštio da ne želi više da bude sa njom, te se ubrzo i zakleo.

Sve pršti od strasti

Nakon nekog vremena, njih dvoje su se ponovo našli u rehabu, te je sve počelo da puca.

Prepustili su se strastima i započeli vrelu akciju ne obazirući se na kamere.

Foto: Printscreen

Video ljubavnog zanosa pogledajte OVDE.

"Kunem ti se u sve na svetu"

Pre samo nekoliko minuta od ljubavnih igrarija Car je rešio da zauvek ostavi Aneli.

- Od ovog momenta, ja sam slobodan - rekao je Car.

- Ja sam to videla - dodala je Aneli.

- Do sada si mi bila ljubav moja, moja devojka, moje sve, a sada nije tako. Znaš šta mi je sve, kakva muka ovih dana, dokazujem ti iz dana u dan neke stvari, a ti me stalno daviš i gnjaviš. Znam da sam loš momak, ali se trudim se da budem dobar prema tebi. Igraš se sa mnom, ja ću da budem slobodan kao ptica od sada. Uzimaš li svoje stvari, ideš li? - govorio je Car.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Da li je to obećanje? - pitala je Aneli.

- Da jeste, jer ti se nikada nećeš promeniti. Zafaliće tebi ovaj Filip - nastavljao je.

- Još da se zakuneš da će tako biti - rekla je Aneli.

- Kunem ti se u sve na svetu - odbrusio je Filip.