VRELA AKCIJA ANELI I CARA ZATRESLA REHAB Zakleo se da neće više biti sa njom, a onda se prepustio strastima (VIDEO)
- Filip Car i Aneli Ahmić posle žestoke svađe i raskida ponovo su završili zajedno u rehabu, gde su razmenjivali nežnosti.
- Car je poručio da više ne želi da bude sa Aneli i zakleo se da je od sada slobodan čovek.
Filip Car i Aneli Ahmić ponovo su zatresli zidove rehaba i to nakon žestoke svađe i raskida.
Car joj je saopštio da ne želi više da bude sa njom, te se ubrzo i zakleo.
Sve pršti od strasti
Nakon nekog vremena, njih dvoje su se ponovo našli u rehabu, te je sve počelo da puca.
Prepustili su se strastima i započeli vrelu akciju ne obazirući se na kamere.
Video ljubavnog zanosa pogledajte OVDE.
"Kunem ti se u sve na svetu"
Pre samo nekoliko minuta od ljubavnih igrarija Car je rešio da zauvek ostavi Aneli.
- Od ovog momenta, ja sam slobodan - rekao je Car.
- Ja sam to videla - dodala je Aneli.
- Do sada si mi bila ljubav moja, moja devojka, moje sve, a sada nije tako. Znaš šta mi je sve, kakva muka ovih dana, dokazujem ti iz dana u dan neke stvari, a ti me stalno daviš i gnjaviš. Znam da sam loš momak, ali se trudim se da budem dobar prema tebi. Igraš se sa mnom, ja ću da budem slobodan kao ptica od sada. Uzimaš li svoje stvari, ideš li? - govorio je Car.
- Da li je to obećanje? - pitala je Aneli.
- Da jeste, jer ti se nikada nećeš promeniti. Zafaliće tebi ovaj Filip - nastavljao je.
- Još da se zakuneš da će tako biti - rekla je Aneli.
- Kunem ti se u sve na svetu - odbrusio je Filip.