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Filip Car i Aneli Ahmić nastavljaju svoj niz sukoba, te je on ponovo rešio da prekine odnos.

U rehabu je Ahmićevoj rekao da želi da ponovo bude slobodan čovek.

"Znam da sam loš, ali se trudim da budem što bolji"

- Od ovog momenta, ja sam slobodan - rekao je Car.

- Ja sam to videla - dodala je Aneli.

- Do sada si mi bila ljubav moja, moja devojka, moje sve, a sada nije tako. Znaš šta mi je sve, kakva muka ovih dana, dokazujem ti iz dana u dan neke stvari, a ti me stalno daviš i gnjaviš. Znam da sam loš momak, ali se trudim se da budem dobar prema tebi. Igraš se sa mnom, ja ću da budem slobodan kao ptica od sada. Uzimaš li svoje stvari, ideš li? - govorio je Car.

"Kunem ti se u sve na svetu"

- Da li je to obećanje? - pitala je Aneli.

- Da jeste, jer ti se nikada nećeš promeniti. Zafaliće tebi ovaj Filip - nastavljao je.

- Još da se zakuneš da će tako biti - rekla je Aneli.

- Kunem ti se u sve na svetu - odbrusio je Filip.

"Ćutao sam jer nisam hteo da se svađam"

Filip je nedavno otvorio dušu i otkrio da se mnogo trudio oko njihovog odnosa.

- Ja kada sam ćutao po pitanju Anđele, nije bilo dobro... Ona sada prebacuje na mene lopticu, to je pričao neko drugi. Ja sam ćutao što se tiče Anđele, doživljavao sam sa Anđeline strane poniženja, podbadanja, negativne komentare, Aneli ih je doživljavala, ćutao sam jer nisam želeo da se svađam sa njom. Dovela me je u nezahvalnu situaciju da moram da stanem iza toga, to je moj izbor! Prvi put imam osećaj da u vezi ne radim apsolutno ništa - rekao je Car.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

"Opet sam se kleo danas"

- Ušao sam u vezu sa nekim ko je, veruj mi, što se tiče rijalitija i ljubavi, jeftine fore...Ona je meni prva prebacila nešto, pa joj ja uzvratim. Ja svako jutro legnem u krevet da moram da se kunem i objašnjavati. Video sam da je nervozna, bauljao sam malo po radionici, otišao sam na bazen da spasim nogu. Napravio sam greške, kao ono kod Drveta, razumem je na ono na pitanjima novinara, ja bih poludeo. Ja sam zbog sebe imao potrebu, pa nećeš je*ote, koji ku*ac imaš potrebu da nas komentarišeš na taj način?! Uverava me da sam gledao u Anđelu, a ona ima kompleks i problem sa tim, ja nemam. Ja prebacim i Luku i Terzu i Đukića i Janjuša. Opet sam se kleo danas da nisam gledao u Anđelu. Osetio sam nešto što nisam jako dugo osetio, priznajem, zaljubio sam se, što je njoj teško da prevali preko jezika, meni nije - govorio je Filip.