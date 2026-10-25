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Nekadašnji frontman popularne dens grupe "Beat Street", Husein Alijević Husa, ponovo je skrenuo pažnju javnosti otvorenim i neočekivanim priznanjem o razlozima raspada svog dugogodišnjeg braka sa pevačicom i koreografkinjom Bebom.

Problemi i razvod

Husa Alijević i Beba su nakon višegodišnje veze proveli 11 godina u braku u kom su dobili dete. Međutim, pevač je otkrio da je loš period trajao čak četiri godine pre nego što su konačno odlučili da stave tačku na svoju zajednicu.

Prema Husinim rečima, ključni jaz između njih nastao je zbog Bebinih prekomernih poslovnih obaveza oko plesne škole.

Foto: Mondo/Stefan Stojanović

"Moja bivša žena je svakodnevno bila odsutna mnogo veći broj sati nego što je meni normalno", izjavio je pevač, dodajući da je zbog njenog odsustva od po 15 sati dnevno on preuzeo potpunu brigu o devetomesečnoj bebi i hranio je na flašicu. Naglasio je da mu je u tom trenutku dete bilo jedini prioritet i da ga u tom periodu ne bi zanimalo ni da su ga zvali da peva u Holivudu.

Priznanje o neverstvu bez pokajanja

Najveću prašinu u javnosti podigao je njegov odgovor na pitanje da li se poljubio sa svojom sadašnjom suprugom Andreom dok je još bio u zvaničnom braku sa Bebom.

Pevač je bez ulepšavanja odgovorio potvrdno: "Da. Kako se uzme, ne kajem se zbog toga, mislim da je to najlepša stvar koja mi se desila u životu".

Ipak, Husa je naglasio da prvu suprugu nije ostavio direktno zbog druge žene, već isključivo zato što odnos u braku već godinama nije funkcionisao.

Brak sa 21 godinu mlađom Andreom

1/8 Vidi galeriju Nekadašnji član grupe "Beat Street" Husein Alijević Husa u braku je sa 21 godinu mlađom Andreom Došen Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Mondo/Stefan Stojanović

Nakon razvoda od Bebe, Husa je uplovio u bračne vode sa Andreom, koja je od njega mlađa 21 godinu. Pevač ističe da im velika razlika u godinama nikada nije predstavljala prepreku.

kurir/blic