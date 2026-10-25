"ŽENICE MOJA, VOLI TE TVOJ VITEZ" Tigar emotivinim rečima se obratio Jovani Jeremić: Anđele moj!
Voditeljka Jovana Jeremić danas je napunila 36 godina, a među prvima joj je rođendan čestitao njen emotivni partner Miloš Stojanović Tigar. On je na društvenim mrežama objavio ljubavnu poruku kojom joj je javno izjavio ljubav, a posebno su pažnju privukle reči kojima joj se obratio.
- Srećan ti rođendan, anđele moj. Želim ti zdravlja i sreće. Ženice moja, voli te tvoj vitez Miloš Tigar zauvek - napisao je u opisu objave.
Slavlje u inostranstvu
Inače, Jovana Jeremić je odlučila da svoj rođendan slavi u inostranstvu.
Jovana je na svom Instagram storiju podelila emotivnu poruku.
"Za moj 36. Gospode, hvala na svim darovima, ali i iskušenjima koje smo pobedili zajedno do mog 36. rođendana. Iz najvećih ličnih stradanja spasao si me. Kad se nisam odazivala i vraćala, slao si po mene svoje anđele čuvare. Gospode, hvala na svakom danu. Hvala ti na neprolaznom bogatstvu kojim si me darovao, ali i na krstu koji uvek moram nositi. Gospode, pročisti mi um da brzo mislim i moje oči da osetim i vidim sve što dolazi. Podari mi mir u duši i istrajnost večnu na mom putu, koji si ti meni namenio. Ja sam se truditi da te nikad ne izneverim. Čistog srca i celom dušom, tvoja sluškinja Jovana. Slava je tvoja, a meni je rad. Volim te", napisala je Jovana Jeremić.
Iako su mnogi očekivali veliku rođendansku žurku, ona je kofere i otputovala van zemlje kako bi svoj dan proslavila u opuštenoj atmosferi i odmorila se.