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Voditeljka Jovana Jeremić danas je napunila 36 godina, a među prvima joj je rođendan čestitao njen emotivni partner Miloš Stojanović Tigar. On je na društvenim mrežama objavio ljubavnu poruku kojom joj je javno izjavio ljubav, a posebno su pažnju privukle reči kojima joj se obratio.

- Srećan ti rođendan, anđele moj. Želim ti zdravlja i sreće. Ženice moja, voli te tvoj vitez Miloš Tigar zauvek - napisao je u opisu objave.

Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Slavlje u inostranstvu

Inače, Jovana Jeremić je odlučila da svoj rođendan slavi u inostranstvu.

Jovana je na svom Instagram storiju podelila emotivnu poruku.

"Za moj 36. Gospode, hvala na svim darovima, ali i iskušenjima koje smo pobedili zajedno do mog 36. rođendana. Iz najvećih ličnih stradanja spasao si me. Kad se nisam odazivala i vraćala, slao si po mene svoje anđele čuvare. Gospode, hvala na svakom danu. Hvala ti na neprolaznom bogatstvu kojim si me darovao, ali i na krstu koji uvek moram nositi. Gospode, pročisti mi um da brzo mislim i moje oči da osetim i vidim sve što dolazi. Podari mi mir u duši i istrajnost večnu na mom putu, koji si ti meni namenio. Ja sam se truditi da te nikad ne izneverim. Čistog srca i celom dušom, tvoja sluškinja Jovana. Slava je tvoja, a meni je rad. Volim te", napisala je Jovana Jeremić.

Iako su mnogi očekivali veliku rođendansku žurku, ona je kofere i otputovala van zemlje kako bi svoj dan proslavila u opuštenoj atmosferi i odmorila se.

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