GORAN JOVANOVIĆ OBAVIO GRAĐANSKU DUŽNOST! Predstavnik medija glasao na Dedinju
- Goran Jovanović je oko 11 časova glasao na biračkom mestu na Dedinju, gde živi, i obavio građansku dužnost.
- Njegov izlazak na izbore predstavljen je kao primer učešća građana u izbornom procesu i donošenju odluka.
Goran Jovanović jedan je od predstavnika medija koji je danas iskoristio svoje građansko pravo i izašao na glasanje.
Dan započeo obavljenjem građanske dužnosti
Jovanović je oko 11 časova stigao na biračko mesto na Dedinju, gde živi, kako bi dao svoj glas i učestvovao u izbornom procesu.
Dolaskom na biračko mesto pokazao je da je važno da građani iskoriste svoje pravo glasa i učestvuju u donošenju odluka koje se tiču društva u kojem žive.
Predstavnik medija tako je današnji dan započeo obavljanjem građanske dužnosti, pridruživši se brojnim građanima koji su od jutarnjih sati izlazili na birališta širom zemlje.
Estrada polako pristiže
Ana Bekuta obavila je svoju građansku dužnost i izašla na glasanje na Vračaru, gde se pojavila u svom prepoznatljivom stilu, kao prava dama.
Pevačica privukla je pažnju svojim elegantnim izgledom, a osmeh nije skidala sa lica. Dobro raspoložena i nasmejana, Ana je pokazala da joj je važno da iskoristi svoje građansko pravo i učestvuje u izbornom procesu.
Uprkos obavezama koje ima kao jedna od najpoznatijih pevačica na domaćoj estradi, Bekuta je pronašla vreme da ode na biračko mesto i obavi svoju dužnost.