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Dunje Popović se jako dobro sećaju svi verni pratioci muzičkog talent šou-programa "Zvezde Granda".

Sezonu u kojoj se pojavila obeležila je kako vokalnim izvedbama tako i upečatljivim performansima i odevnim kombinacijama. Već prvim pojavljivanjem ukrala je srce publike, a mnogi su jenazivali naslednicom Jelene Karleuše.

Atraktivna brineta 

Iako je napustila takmičenje nije odustala, te se i dalje bavi pevanjem onako kako njoj najviše prija.

Ekipa Kurira je pevačicu srela na jednoj privatnoj proslavi na kojoj je napravila opšti haos svojim pevačkim umećem.

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Foto: Kurir

Dunja danas izgleda potpuno drugačije. Iz tima plavuša, prešla je u brinete i svim prisutnima oduzela dah svojom pojavom ali i glasom. 

Dunja Popović Foto: Kurir

Popovićeva je pokazala svoju figuru, mini suknjom istakla duge noge, a sako koji je nosila otkrio je njeno bujno poprsje.

Pevačica je pevala gotovo bez pauze, a kako smo saznali, slavljenicima je miljenica koja je zadužena za atmosferu prilikom svake porodične proslave.

Sukob sa Marijom

Naime, Dunja se tokom takmičenja veoma trudila oko scenskog nastupa i kostima, što se publici veoma dopalo, a onda je članica žirija Marija Šerifović žestoko udarila po Dunjinom pevanju u jednoj emisiji i tom prilikom bila je vrlo oštra.

Dunja nekada:

Dunja Popović u Zvezdama Granda Foto: Printskrin/Fejsbuk, Printskrin

- Nemojte da se za****vamo i da se igramo šarene laže. Svi znaju čemu služe ovakvi kandidati. Jedno je šou, a drugo je pevanje i vi ste šou! - rekla je, između ostalog, Marija, nakon čega je Dunja mahnula rukom i otišla sa scene "Zvezda Granda".

Tada se prvi put dogodilo da neki kandidat svojevoljno napusti takmičenje usred snimanja emisije.

Preuzela Jani titulu

Pevačica je aktivna na društvenim mrežama, a njene provokativne fotografije izazivaju pažnju javnosti.

Dunja Popović pokazala dekolte
Foto: Printscrean

U prvom planu su njene obline i istaknuti dekolte, pa su pojedini pratioci prokomentarisali da je "prevazišla" i Janu Todorović, koja inače važi za pevačicu sa najbujnijim prirodnim dekolteom.

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30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV