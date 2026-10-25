DUNJA POPOVIĆ OD FATALNE PLAVUŠE DO ATRAKTIVNE BRINETE Napravila haos u takmičenju i nestala, a njena transfromacija će vas očarati (FOTO)
- Dunja Popović, nekadašnja plavuša koju su zvali naslednicom Jelene Karleuše, danas je brineta i i dalje peva na privatnim proslavama.
- Tokom takmičenja u 'Zvezdama Granda' napravila je haos, a nakon oštre kritike Marije Šerifović svojevoljno je napustila scenu.
Dunje Popović se jako dobro sećaju svi verni pratioci muzičkog talent šou-programa "Zvezde Granda".
Sezonu u kojoj se pojavila obeležila je kako vokalnim izvedbama tako i upečatljivim performansima i odevnim kombinacijama. Već prvim pojavljivanjem ukrala je srce publike, a mnogi su jenazivali naslednicom Jelene Karleuše.
Atraktivna brineta
Iako je napustila takmičenje nije odustala, te se i dalje bavi pevanjem onako kako njoj najviše prija.
Ekipa Kurira je pevačicu srela na jednoj privatnoj proslavi na kojoj je napravila opšti haos svojim pevačkim umećem.
Dunja danas izgleda potpuno drugačije. Iz tima plavuša, prešla je u brinete i svim prisutnima oduzela dah svojom pojavom ali i glasom.
Popovićeva je pokazala svoju figuru, mini suknjom istakla duge noge, a sako koji je nosila otkrio je njeno bujno poprsje.
Pevačica je pevala gotovo bez pauze, a kako smo saznali, slavljenicima je miljenica koja je zadužena za atmosferu prilikom svake porodične proslave.
Sukob sa Marijom
Naime, Dunja se tokom takmičenja veoma trudila oko scenskog nastupa i kostima, što se publici veoma dopalo, a onda je članica žirija Marija Šerifović žestoko udarila po Dunjinom pevanju u jednoj emisiji i tom prilikom bila je vrlo oštra.
Dunja nekada:
- Nemojte da se za****vamo i da se igramo šarene laže. Svi znaju čemu služe ovakvi kandidati. Jedno je šou, a drugo je pevanje i vi ste šou! - rekla je, između ostalog, Marija, nakon čega je Dunja mahnula rukom i otišla sa scene "Zvezda Granda".
Tada se prvi put dogodilo da neki kandidat svojevoljno napusti takmičenje usred snimanja emisije.
Preuzela Jani titulu
Pevačica je aktivna na društvenim mrežama, a njene provokativne fotografije izazivaju pažnju javnosti.
U prvom planu su njene obline i istaknuti dekolte, pa su pojedini pratioci prokomentarisali da je "prevazišla" i Janu Todorović, koja inače važi za pevačicu sa najbujnijim prirodnim dekolteom.