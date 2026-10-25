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Bivši fudbaler Duško Tošić danas je stigao na biračko mesto kako bi obavio svoju građansku dužnost i iskoristio pravo glasa. Njegov dolazak nije prošao nezapaženo, a posebno je bilo zanimljivo kako su ga dočekali sugrađani koji su se u tom trenutku zatekli na biralištu.

Nekadašnjeg reprezentativca Srbije do biračkog mesta dovezao je vozač, a čim se pojavio, usledili su srdačni pozdravi građana koji su ga prepoznali.

Duško Tošić glasanje Foto: Kurir

Tošić je, uprkos popularnosti koju uživa, stao u red zajedno sa ostalim biračima i strpljivo čekao svoj red kako bi glasao.

Dok su građani pristizali na biračko mesto, bivši fudbaler poput svih ostalih sačekao da dođe na red.

Njegovo pojavljivanje privuklo je pažnju prisutnih, koji su iskoristili priliku da ga pozdrave.

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Duško Tošić stigao na glasanje Izvor: Kurir

Podsetimo, Duško Tošić je tokom bogate fudbalske karijere nastupao za brojne evropske i svetske klubove, a godinama je bio i član reprezentacije Srbije. Iako se povukao iz profesionalnog fudbala, njegov privatni život i dalje izaziva veliko interesovanje javnosti.

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