Bračni par Trajković, Slađana i Radiša, poznatiji kao Đani, stigli su oko 13 časova na svoje biračko mesto kako bi obavili građansku dužnost.



Raspoloženi, složni i usklađeni, supružnici su mirno pristupili glasanju, a budući da na njihovom biračkom mestu nije bilo gužve, sve su završili veoma brzo.