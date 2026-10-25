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Bračni par Trajković, Slađana i Radiša, poznatiji kao Đani, stigli su oko 13 časova na svoje biračko mesto kako bi obavili građansku dužnost.

Raspoloženi, složni i usklađeni, supružnici su mirno pristupili glasanju, a budući da na njihovom biračkom mestu nije bilo gužve, sve su završili veoma brzo.

Đani na glasanju Foto: Kurir

Slađa je i ovog puta vodila računa o svom izgledu, pa je za ovu priliku odabrala elegantnu bez modnu kombinaciju, dok su supružnici zajedničkim dolaskom još jednom pokazali da i ovakve obaveze vole da obavljaju zajedno.

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Radiša Trajković Đani sa ženom stigao na glasanje Izvor: Kurir

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