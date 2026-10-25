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Nadežda Biljić pojavila se danas na biračkom mestu u društvu svog supruga Tome Panića, a bračni par je zajedno došao u Valjevsku gimnaziju kako bi obavio svoju građansku dužnost i iskoristio pravo glasa na parlamentarnim izborima koji se danas održavaju u Srbiji.

Privukli pažnju

Nadežda i Toma privukli su pažnju svojim dolaskom, a supružnici su se pred biračkim mestom pojavili u opuštenim, ali pažljivo uklopljenim modnim kombinacijama.

1/6 Vidi galeriju Nadežda Biljić i Toma Panić Foto: Kurir

Njihov zajednički dolazak u Valjevsku gimnaziju privukao je pažnju prisutnih, a supružnici su pokazali da su i ovog puta zajedno izašli da ispune svoju građansku obavezu.

Nadežda Biljić i Toma Panić već godinama privlače pažnju javnosti svojim privatnim životom, a svaki njihov zajednički izlazak često izazove interesovanje medija i publike. Ovoga puta, u centru pažnje bio je njihov dolazak na biračko mesto u Valjevskoj gimnaziji, gde su zajedno obavili svoju građansku dužnost.

I Bekuta glasala

Ana Bekuta obavila je svoju građansku dužnost i izašla na glasanje na Vračaru, gde se pojavila u svom prepoznatljivom stilu, kao prava dama.

1/3 Vidi galeriju Ana Bekuta Foto: Kurir

Pevačica privukla je pažnju svojim elegantnim izgledom, a osmeh nije skidala sa lica. Dobro raspoložena i nasmejana, Ana je pokazala da joj je važno da iskoristi svoje građansko pravo i učestvuje u izbornom procesu.

Uprkos obavezama koje ima kao jedna od najpoznatijih pevačica na domaćoj estradi, Bekuta je pronašla vreme da ode na biračko mesto i obavi svoju dužnost.

kurir/pink.rs