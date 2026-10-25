ZORICA BRUNCLIK I KEMIŠ ZAJEDNO NA GLASANJU: U životu složni, a kod kuće se zna ko navija za Partizan a ko za Zvezdu (VIDEO)
- Zorica Brunclik i Kemiš zajedno su stigli na biračko mesto blizu porodičnog doma i pokazali da su složni i u ovoj prilici.
- Poznati par je pozvao građane da izađu na izbore i iskoriste svoje pravo glasa.
- Usput su se dotakli i fudbala, otkrivši da u njihovom domu postoje različite navijačke strane.
Zorica Brunclik i njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš stigli su zajedno na biračko mesto u blizini porodičnog doma pokazujući još jednom da su, kao i u svim drugim životnim situacijama, i u ovoj složni i jedinstveni.
I na glasanju zajedno
Poznati bračni par iskoristio je priliku da ukaže na važnost izlaska na izbore i obavljanja građanske dužnosti, ističući koliko je važno da građani iskoriste svoje pravo glasa i učestvuju u odlučivanju o budućnosti zemlje.
Zorica i Kemiš, koji godinama važe za jedan od prepoznatljivih parova na domaćoj javnoj sceni, nisu propustili ni priliku za malo opuštenije ćaskanje.
Tako su se dotakli i večite fudbalske teme-večitih rivala Crvene zvezde i Partizana, otkrivajući ko u njihovom domu navija za crveno-bele, a ko za crno-bele.
Dok su u glasanju nastupili zajedno, ostaje da se vidi da li u fudbalu u njihovoj kući vlada isto takvo jedinstvo ili se strasti ipak razdvajaju na dve navijačke strane!
Toma i Nadežda takođe zajedno
Nadežda Biljić pojavila se danas na biračkom mestu u društvu svog supruga Tome Panića, a bračni par je zajedno došao u Valjevsku gimnaziju kako bi obavio svoju građansku dužnost i iskoristio pravo glasa na parlamentarnim izborima koji se danas održavaju u Srbiji.
Nadežda i Toma privukli su pažnju svojim dolaskom, a supružnici su se pred biračkim mestom pojavili u opuštenim, ali pažljivo uklopljenim modnim kombinacijama.
Njihov zajednički dolazak u Valjevsku gimnaziju privukao je pažnju prisutnih, a supružnici su pokazali da su i ovog puta zajedno izašli da ispune svoju građansku obavezu.