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Zorica Brunclik i njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš stigli su zajedno na biračko mesto u blizini porodičnog doma pokazujući još jednom da su, kao i u svim drugim životnim situacijama, i u ovoj složni i jedinstveni.

I na glasanju zajedno

Poznati bračni par iskoristio je priliku da ukaže na važnost izlaska na izbore i obavljanja građanske dužnosti, ističući koliko je važno da građani iskoriste svoje pravo glasa i učestvuju u odlučivanju o budućnosti zemlje.

Foto: Kurir

Zorica i Kemiš, koji godinama važe za jedan od prepoznatljivih parova na domaćoj javnoj sceni, nisu propustili ni priliku za malo opuštenije ćaskanje.

Tako su se dotakli i večite fudbalske teme-večitih rivala Crvene zvezde i Partizana, otkrivajući ko u njihovom domu navija za crveno-bele, a ko za crno-bele.

02:59 Zorica Brunclik i Kemiš idu na glasanje Izvor: Kurir

Dok su u glasanju nastupili zajedno, ostaje da se vidi da li u fudbalu u njihovoj kući vlada isto takvo jedinstvo ili se strasti ipak razdvajaju na dve navijačke strane!

Toma i Nadežda takođe zajedno

Nadežda Biljić pojavila se danas na biračkom mestu u društvu svog supruga Tome Panića, a bračni par je zajedno došao u Valjevsku gimnaziju kako bi obavio svoju građansku dužnost i iskoristio pravo glasa na parlamentarnim izborima koji se danas održavaju u Srbiji.

Nadežda i Toma privukli su pažnju svojim dolaskom, a supružnici su se pred biračkim mestom pojavili u opuštenim, ali pažljivo uklopljenim modnim kombinacijama.

1/6 Vidi galeriju Nadežda Biljić i Toma Panić Foto: Kurir

Njihov zajednički dolazak u Valjevsku gimnaziju privukao je pažnju prisutnih, a supružnici su pokazali da su i ovog puta zajedno izašli da ispune svoju građansku obavezu.