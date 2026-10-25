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Pevač Miki Mećava u 64. godini ponovo je postao otac, a dolazak ćerkice Maše, koju je dobio sa partnerkom Katarinom, uspeo je da sakrije čak i od najbližih. Radosnu vest nisu znali ni pojedini članovi njegove porodice, a pevač je sada otkrio zbog čega je trudnoću svoje izabranice držao u strogoj tajnosti.

Miki Mećava je objasnio da su on i njegova partnerka Katarina zajednički doneli odluku da vest o trudnoći ostane unutar njihova četiri zida sve do porođaja.

- Iskreno, očekivao sam pozitivnu reakciju, ali ovoliko pozitivnu nisam očekivao. Katarina i ja smo tako želeli. Hteli smo da napravimo tako da niko ništa ne zna. Jednostavno, odlučili smo da trudnoću sačuvamo za sebe, pa da, ako sve bude kako treba, lepo saopštimo svima - ispričao je pevač u jutarnjem kod Jovane Jeremić.

Kako navodi, u tome su uspeli tako što su se u poslednjih mesec dana malo distancirali od okoline.

1/5 Vidi galeriju Miki Mećava opet deda Foto: Facebook, Nemanja Nikolić, Kurir TV, Nemanja Nikolić

- Mi se svi družimo, dolazimo jedni kod drugih, viđamo se. Samo je poslednjih mesec dana bilo malo više distance. Nekako smo uspeli da sačuvamo tajnu. Možda će neko reći da je to bez veze, ali Katarina i ja smo tako želeli - objasnio je Miki Mećava.

Usledio hit poziv od Ere Ojdanića

Prve osobe kojima je saopštio da će dobiti sestru bila su njegova starija deca — Ognjen, Aleksandra i Marija.

- Prvo sam javio svojoj deci, Ognjenu, Aleksandri i Mariji. Očekivao sam pozitivne reakcije, ali njihova sreća me je baš iznenadila. Nisam očekivao da će reakcije biti toliko pozitivne - priznao je ponosni otac.

Nakon što se Katarina porodila carskim rezom, Miki je planirao da sačekaju još nekoliko dana pre nego što vest objave u javnosti. Međutim, usledio je urnebesan razgovor sa kolegom Erom Ojdanićem, koji je pomislio da je Miki dobio unuče.

- Era mi je rekao: 'Dobio si unuče!', a ja sam mu odgovorio: 'Nije unuče, Katarina se porodila.' On me je onda pitao: 'Koja ti je sad to ćerka, Katarina?' Rekao sam mu: 'Nije ćerka, žena!' Nije mogao da veruje da sam ponovo postao otac - ispričao je Miki kroz osmeh.

Kada je vest podelio na Instagramu i Fejsbuku, telefon nije prestajao da mu zvoni.

- Nisam još ni stigao do kuće, a telefoni su počeli da zvone. Ljudi su me zvali sa svih strana. Objavio sam vest na Instagramu i Fejsbuku, a reakcije su bile neverovatne. Nisam očekivao toliku pažnju i toliko lepih komentara - istakao je pevač.

1/6 Vidi galeriju Miki Mećava Foto: Printscreen/Pink

"Nisam bio svestan kada sam dobio prvu decu"

Miki se osvrnuo i na razliku između očinstva u mladosti i u zrelim godinama. Priznao je da zbog poslovnih obaveza i mladosti ranije nije uspevao u potpunosti da uživa u rođenju dece.

- Kada sam dobio Ognjena i Aleksandru, bio sam mlad, a posao je bio non-stop. Nisam uspevao da ih uzmem u ruke i da ih povijam onako kako bih danas želeo. Nekako sam i sam bio kao klinac. Sada, kada se Maša rodila, potpuno je drugačije. Sada sam je prvi put uzeo u ruke i to je osećaj koji ne može da se opiše - iskren je bio Mećava.

Pevač je dodao da mu je najvažnije da beba bude dobro.

- Samo neka nastavi ovako da jede i spava, da sve bude kako treba. Bogu hvala, presrećan sam. Ovo je nešto posebno za mene.

Govoreći o atmosferi u domu, pevač se našalio da njihov pas Raša u početku dva dana nije hteo da jede jer je osetio konkurenciju, a potom je otkrio i zanimljivu priču o izboru imena za ćerku.