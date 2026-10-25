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Pevač i trubač Žika Antić vrhunac popularnosti doživeo je devedesetih godina prošlog veka.

Vanvremenski hitovi

Dva velika hita, po kojima ga svi pamte, "Samo sam tebe imao" i "Šta ću noćas u kafani" snimio je 1994. godine.

Osim po pesmama, ljudi su ga prepoznavali i po specifičnom izgledu - duža kosa, brada i tamne naočare, kao i po tome što je na nastupima svirao trubu, što i nije tako uobičajeno za domaće folkere.

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Foto: Printscreen/Youtube

Nestao sa scene

Nakon toga "nestao" je sa estrade, i odselio se u Čikago. Budući da ga nije bilo u medijima, mnogi su se pitali šta se sa njim događa, a poneka informacija mogla se pronaći samo na društvenim mrežama.

Na internetu je kružio i snimak njegovog nastupa iz 2010. godine, nastao u Čikagu, koji svedoči o tome da Žika i dalje nije odustao od pevanja.

Žika danas

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Foto: Printscreen/Youtube

Pevača danas definitivno mnogi ne bi prepoznali, budući da više nema njegovog prepoznatljivog imidža. Antić je sada proćelav i prosed, više ne nosi bradu, niti tamne naočare.

kurir/srbijadanas

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30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV