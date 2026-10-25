PEVAČ I TRUBAČ BIO POPULARARAN DEVEDESETIH, NJEGOVU PESMU SVI ZNATE Danas izgleda potpuno drugačije, nikada ga ne biste prepoznali (FOTO)
- Žika Antić je najveću popularnost stekao devedesetih, a 1994. je snimio hitove 'Samo sam tebe imao' i 'Šta ću noćas u kafani'.
- Nakon povlačenja sa estrade odselio se u Čikago, a snimak nastupa iz 2010. pokazuje da nije odustao od pevanja.
Pevač i trubač Žika Antić vrhunac popularnosti doživeo je devedesetih godina prošlog veka.
Vanvremenski hitovi
Dva velika hita, po kojima ga svi pamte, "Samo sam tebe imao" i "Šta ću noćas u kafani" snimio je 1994. godine.
Osim po pesmama, ljudi su ga prepoznavali i po specifičnom izgledu - duža kosa, brada i tamne naočare, kao i po tome što je na nastupima svirao trubu, što i nije tako uobičajeno za domaće folkere.
Nestao sa scene
Nakon toga "nestao" je sa estrade, i odselio se u Čikago. Budući da ga nije bilo u medijima, mnogi su se pitali šta se sa njim događa, a poneka informacija mogla se pronaći samo na društvenim mrežama.
Na internetu je kružio i snimak njegovog nastupa iz 2010. godine, nastao u Čikagu, koji svedoči o tome da Žika i dalje nije odustao od pevanja.
Žika danas
Pevača danas definitivno mnogi ne bi prepoznali, budući da više nema njegovog prepoznatljivog imidža. Antić je sada proćelav i prosed, više ne nosi bradu, niti tamne naočare.
kurir/srbijadanas