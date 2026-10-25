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Zoran Pejić Peja progovorio je o braku sa Zlatom Petrović i otkrio nepoznate detalje iz bračnog života.

Gostovao je u emisiji "Magazin In" i priznao kako su funkcionisali kada su u pitanju finansije.

"Napravila je od mene muškarca"

- Moja prva žena Zlata je jaka žena, ali je ona odmah stavila stvari kako treba, njene pare su njene, a moje su naše. Ona je od mene napravila muškaraca - započeo je Peja pa je dodao:

1/6 Vidi galeriju Zoran Pejić Peja Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

- Ona se ružno osećala jer su svi pričali da sam ja sa njom zbog novca.

Podsetimo, Zlata Petrović i Zoran Pejić Peja venčali su se 1996. godine, a njihov brak trajao je nekoliko godina, nakon čega su se razveli. U braku su dobili sina Jovana. Oboje su kasnije govorili da su ih slava, novac i brojne obaveze udaljili, a danas su u dobrim odnosima.

Razlog razvoda

Peja je nedavno javno otkrio zašto su se Zlata i on razišli.

- Ne bih da uvredim bilo koga, ali u vreme kada smo bili zajedno Zlata i ja smo bili najlepši bračni par - rekao je nedavno Peja, gostujući na RED televiziji.

- Stvarno smo bili mnogo lepi i izuzetno uspešni. Narod nas je prihvatio, zavoleo i podigao. I nju i mene.

- Postali smo zvezde, išli smo na turneje. Bili su tu Beki Bekić, Goca Božinovska... Na hiljade ljudi je dolazilo na naše nastupe. Tu je bilo para i para.

1/12 Vidi galeriju Zlata Petrović Foto: Kurir, Printscreen

Popularni voditelj, koji je pre dve godine stekao status estradnog umetnika, ne krije da je novac pomutio porodičnu i bračnu sreću.

- Zapostavili smo porodicu. Ja sam provodio vreme po kafanama, ona sa drugaricama. Moj Jovan je imao kućnu pomoćnicu, ženu koja ga je čuvala 24 sata.

- Na kraju smo se, jednostavno, izgubili u slavi i novcu - priznao je Zoran Pejić Peja.- Zlata i ja nismo loši ljudi. Dobri smo, i ona i ja. Oboje smo svesni da smo sami sve upropastili. E, kad je već tako, hajde da sada budemo dobri jedno prema drugom - kazao je Peja.