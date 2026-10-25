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Suzana Mančić vratila se sa putovanja, a za domaće medije otkrila je da je uživala u odmoru.

Ona je stigla iz Austrije gde je bila sa suprugom, pa se užurbanim korakom uputila kući.

"Išla sam sa mužem da se švrćkam"

Sa osmehom na licu se uputila ka svom domu i otkrila da ovoga puta šoping nije bio u prvom planu.

Suzana Mančić
Foto: Damir Dervišagić

- Žurim kući svojoj. Išla sam u Austriju sa mužem malo da se švrćkam, nije bio šoping nikakav, kupila sam Zaher tortu. Eto to je bio šoping, suprug je otišao svojoj kući a ja svojoj, to je recept za uspešan brak, poručila je Suzana.

Nedavno postala baka

Inače, Suzana Mančić nedavno je postala baka, kada je otkrila i da je mislila da će se potpuno slomiti kada prvi put vidi unuka.

Suzana Mančić Foto: ATA images

- Baš sam juče to pričala Teodori. Pošto sam sklona plaču i suzama, a i ime mi to govori, mislila sam da ću potpuno da se slomim od emocija kada ga ugledam. Kod kuće sam već malo plakala i razmišljala:”Eto, moje dete rodilo je dete, to je neki naš nastavak.” Međutim, kada sam došla u bolnicu, nisam ga odmah videla. Doneli su ga posle nekih pola sata. Tada me je preplavila neka nežnost, ali nije bilo suza, nije bilo nikakve drame. Nisam obrukala moju Teodoru, majka je tu bila čvrsta srca.

kurir/blic

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Suzana Mančić izjava Izvor: Kurir