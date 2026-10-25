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Pevačica Stanojka Mitrović Ćana vratila se sa nastupa iz inostranstva, a po dolasku joj je sin pomogao da ponese kofere. Tom prilikom govorila je o novogodišnjim honorarima, ali se osvrnula i na kolege koje nastupaju na plejbek, ne štedeći reči na njihov račun.

- Umorna sam, ali dobro je. To su fanovi ovi moji verni. Odlično je bilo, radila sam sjajnu zabavu, 50 godina postojanja Kulturno-umetničkog društva u Minhenu, fenomenalno bila zabava - rekla je Cana kojoj su prilazili fanovi čim su je videli.

Ona je prokomentarisala svoj koncert na Tašmajdanu i dotakla se zarade.

- Taš je posebno nešto, naravno, ali normalno, mora dalje da se radi, da se dokazuje, da ima puno dogovorenih termina - rekla je Cana i otkrila da od koncerta nema zarade.

- Ne, od koncerta nema zarade, ali ima, onako, lep u CV-u, onako, jedan veliki plus. Pa znaš šta, kad si na nuli, onda je super. Ja sam bila na nuli - rekla je i otkrila da li je na vašaru bila dobra zarada.

O zaradi na Šabačkom vašaru

1/7 Vidi galeriju Ćana je poznata po dobrom performansu, te nije ni čudo da je na koncertu na Tašmajdanu priredila pravi spektakl publici. Foto: Kurir

- Pa nije vašar, bile su jako dobre svirke, bilo je tu puno veselja, raznoraznih, bilo je raznoraznih događaja celo leto, celu jesen. Ako vam kažem da nisam stigla da odem na odmor, onda sve sam vam rekla - rekla je.

Cana je prokomentarisala i kolega koje ne žele da pevaju na Šabačkom vašaru.

- Pa ne znam da li ih neko zove, ali, ja ne vidim tu razliku. Publika je publika. Da li je to Sava Centar, Taš, Vašar, ili je to neki klub, ili je to neka diskoteka, ili je to neki Kulturno-umetničko društvo, zabava, smotra folklora. Mislim, meni su važni ljudi. Mesta nikad nisam gledala gde je. Osim toga, to je ista ta publika koja dolazi i na ova druga mesta. Ljudi se moraju poštovati, moraju se uvažavati. Ljudi dođu tamo gde im je prilika. Nije svakome prilika da dođe na Taš. Šta ćemo sa ljudima iz malih sredina koji nemaju načina da dođu? A isto vole muziku, isto vole da slušaju nekoga od kolega, tako da. Neopravdano je to, ta konstatacija - rekla je.

O Atini Ferari

Prokomentarisala je i to što Atina Ferari peva na Šabačkom vašaru.

1/7 Vidi galeriju Atina Ferari bila je gošća emisije „Amidži šou“, gde je govorila o svojim nastupima na vašarima, ali se tom prilikom osvrnula i na koleginicu Vesnu Vukelić Vendi. Foto: Pink

- Pa svako ima svoju publiku. Nismo mi ti koji ćemo da održimo. Ako će Atina, ili Tina, ili kako se već zove devojka, da napuni tamo, jer sigurno je ljudi ne zovu bez razloga. Bilo ko da radi i da je zanimljiv ljudima i da puni tamo gde ga pozovu, znači da je opravdano to. Ja tu nemam problem. Ja, ja sam zadužena za pevanje, neko je za igranje, neko je za ples, neko ne znam ni ja šta. Tako da jednostavno, svako ima neko svoje mesto. I nismo mi ti koji treba da određujemo ljudima ukuse. Svako ima pravo na svoje viđenje, na svoj ukus, i na slušanje ili gledanje - rekla je Ćana i prokomentarisala izjavu Rade Manojlović da je od bakšiša mogla da kupi automobil.

- Pa ja verujem da jeste. Rada mnogo radi. I, ovaj, mislim, Rada je isto neko ko radi i, ovaj, i diskoteke i klubove i Vašar i gde god je pozovu, i svaka čast. Ja pozdravljam to. I ona je, ona je, nju vole ljudi baš zato što je narodni čovek. Mi smo narodni ljudi i moramo se uvek pojavljivati tamo gde je narod - rekla je Ćana i otkrila da ne mogu sve njene kolege da pevaju pod šatrom.

- Pa neće, bogami, svi. Prvo nemaju repertoar. Morate da imate repertoar. Kao što je i za svadbe. I ja se sećam od pre par godina zamoli me gazda da pozovem tog nekog kolegu, i on kaže: "Ne, ne, ne, ne, ne radim ja svadbe, ne radim ja Vašar, ne radim... A sad, recimo, u zadnje vreme su me mnogi pitali: "E, je l' ima negde da se može raditi? Je l', znaš?". Tako da, mora čovek da poštuje sve ljude koji ga vole i koji ga pozivaju negde. Naravno, ako si zauzet, ne možeš, to je neka druga stvar. Al' to: "Ja ne bih ovo" ili "Ja ne bih ono"... To je malo femkanje, onako, rekla je.

O honorarima za doček Nove godine

Ćana je prokomentarisala i honorare koje njene kolege uzimaju za doček Nove godine.

- To su izmišljene cifre. Mnogi ljudi misle da će time da dignu sebi cenu. Mislim, nemam ništa protiv ako neko ima i 160.000, nek ima, što se mene tiče, i 1.600.000. Ali nije to baš sve tako. Nova godina je i meni. Ja lično, govorim o svom doživljaju, meni je Nova godina maltene kao i svi ostali dani, samo što je malo bolje plaćena. To nije više ta euforija, niti to to. Otkad su ovi pametni telefoni, i silne televizije i portali, ljudi imaju priliku svuda da vas vide. Ja radim, pa radim. Radim cele godine. I ako neko misli da će sad da profitira samo sa Novom godinom, a ne radi cele godine, nema od tog posla ništa. Znači, čovek mora da ima kontinuitet u svakom poslu, pa i u našem - rekla je.

1/6 Vidi galeriju Ćana u emisiji "Sceniranje" Foto: Kurir Televizija

O kolegama koje pevaju na plejbek

Ćana je otkrila da li je nervira nepravda kada neke njene kolege pevaju na plejbek i uzimaju duplo veće honorare od nje.

- Vidi, ja lično mislim da je suludo plaćati ulaz za plejbek. To je moje mišljenje. Ja sam protiv plejbeka. Ja mislim da ljudi nisu platili ulaz da bi gledali nekoga, nego da bi slušali to što neko izvodi i što su čuli i što im se dopada. I sad to meni. Ja, recimo, nikad u životu nisam pevala na plejbek nigde, osim negde na televiziji kad je takva prilika da se snima neka emisija, pa onda je plejbek. Inače, da neko plati ulaz i da bi neko na plejbek radio, meni je to potcenjivanje publike. To je moj doživljaj. I ja to sebi ne bih dozvolila. Ovaj, ali opet, ako će neko da plati, ti ljudi. Ja ne znam kako publika ćuti na to. Ja kad bih došla negde kao gost, i platila uredno svoj ulaz i piće, koje je mnogo skuplje nego kad nema gosta, i neko pevao na plejbek, verujte da nikad više ne bih otišla više na nastup tog lika. Nikad. To otvoreno kažem. I uopšte me ne interesuje da li će sad ovo neko da se vređa ili se ne vređa. Znači, ako si naplatio ulaz, onda si dužan da ispoštuješ te ljude koji su došli i uredno platili, odvojili svoje vreme. Svi mi znamo u kakvom vremenu živimo i koliko je teško danas, pre svega, odvojiti vreme, a i novac, da bi došao negde, da slušaš ili gledaš i slušaš i posmatraš celokupnu, ovaj, situaciju na nekom nastupu. I sad da neko dođe i plejbek. Ja sam protiv toga, lično - rekla je.

Kurir.rs/Blic