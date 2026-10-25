Mina progovorila o teškim danima pre hospitalizacije

- Neverovatno koliko me ljudi vole, kao i moje pesme, bilo je i zluradih komentara. Svi smo pod nekim stresom, ali iako su neki osuđivali, i svašta govorili, ja se ne obazirem, ja sam se smirila posle svega što mi se desilo, ja sam dobila neki mir, mislim da je to bila poruka od Boga da stanem na loptu malo. Sve se iskristalisalo. Ja nisam tražila pomoć, pevala sam na rođendanu jednoj manekenki, posle sam imala nenormalne glavobolje, posle nisam mogla da spavam, samo sam pala... Pozvala sam moje bližnje, kod mene je prelomilo što sam preosetljiva i u perimenopauzi sam, to je prirodna pojava. Negde me je sve to sastavilo. Otišla sam kod mojih kući, nisam bila agresivna. Moja porodica je bila uz mene, Kasper, moje dete, moji kumovi, tako da sam srećna što se sve to desilo. Bilo nam je na moru jako lepo, ptičice, sve. Bilo mi je lepo i u bolnici, zabavno, pričali smo, pevala sam, podelii smo neka iskustva. To je sve za ljude. Tamo ima više odeljenja, ja sam bila u tom nekom koji nije komplikovan. Nemam terapiju, ja sam prestala da koristim lekove, moj lek je Mane i njegov osmeh - rekla je pevačica i progovorila o glasinama da je Kasper bio zaslužan za njeno loše psihičko stanje.