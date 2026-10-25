"PEVALA SAM NA ROĐENDANU JEDNOJ MANEKENKI, A ONDA..." Mina Kostić otkrila šta je prethodilo njenoj hospitalizaciji, pa priznala da li je Kasper krivac
Pevačica Mina Kostić napustila je Kliniku za psihijatrijske bolesti ''Dr Laza Lazarević'' 23. juna 2026. godine, nakon skoro mesec dana lečenja, a sada je otvorila dušu u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.
Mina je sada pred premijernim kamerama otvoreno govorila o agoniji kroz koju je prošla, svom zdravstvenom stanju, ali i o podršci svojih najbližih, kao i partneru Manetu Ćuruviji Kasperu. Na početku razgovora otkrila je kako je bilo na njenom prvom nastupu posle svega u jednom prestoničkom restoranu.
Mina progovorila o teškim danima pre hospitalizacije
- Baš kod ljudi izazivam tu emociju, kao neka tuga, seta... Bilo je super na nastupu, posećenost super, do poslednjeg mesta, do kraja je bilo puno... Već planiramo sledeći nastup. Ja volim da pevam u Beogradu, moja sledeća pesma koju je radio Kasper zvaće se ''Moj Beograd'' - rekla je Mina i otkrila šta je prethodilo njenoj hospitalizaciji.
- Neverovatno koliko me ljudi vole, kao i moje pesme, bilo je i zluradih komentara. Svi smo pod nekim stresom, ali iako su neki osuđivali, i svašta govorili, ja se ne obazirem, ja sam se smirila posle svega što mi se desilo, ja sam dobila neki mir, mislim da je to bila poruka od Boga da stanem na loptu malo. Sve se iskristalisalo. Ja nisam tražila pomoć, pevala sam na rođendanu jednoj manekenki, posle sam imala nenormalne glavobolje, posle nisam mogla da spavam, samo sam pala... Pozvala sam moje bližnje, kod mene je prelomilo što sam preosetljiva i u perimenopauzi sam, to je prirodna pojava. Negde me je sve to sastavilo. Otišla sam kod mojih kući, nisam bila agresivna. Moja porodica je bila uz mene, Kasper, moje dete, moji kumovi, tako da sam srećna što se sve to desilo. Bilo nam je na moru jako lepo, ptičice, sve. Bilo mi je lepo i u bolnici, zabavno, pričali smo, pevala sam, podelii smo neka iskustva. To je sve za ljude. Tamo ima više odeljenja, ja sam bila u tom nekom koji nije komplikovan. Nemam terapiju, ja sam prestala da koristim lekove, moj lek je Mane i njegov osmeh - rekla je pevačica i progovorila o glasinama da je Kasper bio zaslužan za njeno loše psihičko stanje.
Mina stala u odbranu Kaspera nakon glasina da je uticao na njeno stanje
- Ljudi su nenormalni. Ja nisam u životu srela osobu kao što je on. On je toliko dobar, pošten, iskren, pametan, prepametan. Meni je najlepši i najbolji, mogu žene da mi pozavide. On je veliki vernik, ne voli mnogo o tome da priča, ja sam jedna srećna žena. Mi smo od prvog dana bili iskreni jedno prema drugom, nije bilo testa - rekla je pevačica i progovorila o podršci kolega.
Mina otkrila ko joj je pružio podršku
- Mnogo kolega mi je pisalo. Sa Anom Nikolić se često dopisujem. Slala mi je podršku. Olja Karleuša, Goran Vukošić, Ćana... Ne očekujem ni od koga ništa - poručila je Mina.