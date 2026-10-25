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Lepi Mića već godinama je redovan učesnik rijalitija, a malo ko zna koliko godina ima pevač i koju školu je završio.

Iako je njegov nadimak postao prepoznatljiv širom regiona, malo ko zna da je njegovo pravo ime Miroslav Pržulj. Rođen je 1. januara 1959. godine u Bosni i Hercegovini i ima 67 godina.

Ovaj poznati pevač odrastao je u Sarajevu.

1/5 Vidi galeriju Lepi Mića bio je učesnik svih sezona rijalitija "Zadruga", a u "Zadruzi 8 Eliti" zauzeo je 15. mesto Foto: Petar Aleksić

"Odrastao sam u Sarajevu, tamo sam išao u školu i proveo jedan deo života s ocem i majkom. Bilo nas je petoro dece, nažalost dve sestre su preminule odmah na rođenju, pa je ostalo nas troje - brat, sestra i ja. Roditelji su držali ugostiteljski objekat, a ja sam im od malih nogu pomagao, ništa mi nije bilo teško. Tamo se rodila ljubav prema kafani", ispričao je Lepi Mića.

Prve pare zaradio je još kao dečak, pomažući komšijama na gradilištu.

"Nikada nisam bio lenj, uvek sam se hvatao posla. Još kao dečkić pomagao sam komšijama u zidanju, pa sam tako zaradio prve pare i kupio prvu kutiju cigara. Počeo sam da radim odmah posle osnovne škole kao konobar, dobijao sam veliki bakšiš", prisetio se pevač.

Koje škole je završio Lepi Mića?

Nakon osnovne škole upisao je srednju ugostiteljsku školu (smer za konobara), a u međuvremenu je završio i Srednju muzičku školu. Pored toga, stekao je i diplomu više škole, ali o obrazovanju retko javno govori.

"Posle osnovne upisao sam srednju ugostiteljsku školu, smer za konobara. Kasnije sam završio i višu školu, ali nikad se nisam hvalio obrazovanjem. Mislim da je u životu jedino važno kakvi smo ljudi", istakao je Miroslav Pržulj.

Halid Bešlić mu promenio životni put

1/9 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

Iako su njegovi roditelji držali popularnu kafanu, Mića se zaposlio u eminentnom sarajevskom lokalu u kom su nastupale zvezde poput Halida Bešlića, Hanke Paldum, Halida Muslimovića i Šerifa Konjevića. Dok je radio kao konobar, povremeno bi uzeo mikrofon, sve dok ga Halid Bešlić nije podstakao da počne ozbiljnije da peva.

Bešlić ga je tada upitao: "Zašto ne bi počeo da pevaš?! Vidiš da ti ide jako dobro".

"Iako su mi roditelji držali kafanu koja je bila popularna i uvek puna, ja sam rešio da se zaposlim u jednom eminentnom sarajevskom lokalu, gde su bile svirke svake večeri... Konobarisao sam i pevao, nije mi bilo teško da radim dva posla. Pevanje mi je bilo izazov, a konobarisanje izvor zarade", objasnio je Mića.

Muzička karijera i preseljenje u Beograd

Na muzičkoj sceni aktuelan je od 1989. godine, a tokom karijere snimio je 9 albuma. Tokom rata u Bosni preselio se u Beograd, gde i danas živi u centru grada, u ženinom stanu.