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Pevačica Mina Kostić je prošla težak period, a sada je rešila da iskreno progovori o svemu. Osim o ljubavi sa Kasperom, Mina je otkrila i ko je bio tu za nju i kada je bila u bolnici.

Gostujući u emisiji "Premijera - Vikend Specijal", priznala je da još uvek ima želju da dobije dete sa svojim izabranikom Manetom Ćuruvijom Kasperom.

"Želimo dete"

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Printscreen Pink

- I dalje to želimo, ali to je sve u Božijim rukama, nadam se tome. Kasper planira da se vrati uskoro, vraća se u Srbiju, živećemo ovde, ali ići ćemo i za Ameriku, i on i ja i dete, sve je to normalno. Srećna sam što se napokon neko pojavio ko će da me prihvati ovakvu kakva jesam. - rekla je Mina

Mina je otkrila da joj je Kasper napisao sve pesme za novi album:

- On je jako talentovan, mnogo čita i napisao mi je dosta pesama, da je Marina živa i da vidi te tekstove, bila bi oduševljena. Napisao mi je 14 pesama, a tema pesama je ljubav. On je napisao pesme i za mene i moju sestru i za moju Anastasiju - rekla je Mina i dodala:

- Anastasija je uvek bila uz mene, i kada sam bila u bolnici i Anastasija isto, i moja braća, i moje sestre, svi su bili uz mene. Ljudi komentarišu naša imena, ja sam svoje ime promenila, jer mi se ovo svidelo i ja sam Mina.

Pitanja ILI - ILI

Stara Mina sa pesmom Seksi robot ili nova Mina sa 14 novih Kasperovih pesma?

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: screenshot pink tv, Printscreen

- Pa i jedna i druga, čak sam se dogovorila sa Anom Nikolić da uradimo jedan duet i poklonićemo joj pesmu. Ja Anu volim kao čoveka, divna duša koja je prošla svašta u životu, prelepa je i predivna je - rekla je Mina.

Kasper kao tvoj muž ili kao saradnik?

- On je sve u jednom - rekla je Mina pa dodala:

- Moj bivši suprug je divan čovek, imamo divno dete, i divnu komunikaciju, ali iskreno niko mi nije kao Kasper, ja zbog njega imam mir u duši i spokoj, i na tome mu hvala. Mi smo skoro dve godine zajedno, znam da su mnogi sumnjali, ali eto vidi se šta i kako - rekla je Mina.

Mina je potom otkrila da se godinama leči od sindroma nervoznih creva.

- Godinama imam taj sindrom, ali i sa tim se živi - rekla je Mina.

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