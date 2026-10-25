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Miki Mećava nedavno je postao otac devojčice Maše u 64. godini, a srećne vesti uspeo je da sačuva u tajnosti sve do njenog rođenja. Pevač je sada pred kamerama emisije "Premijera - Vikend specijal" progovorio o prinovi, otkrio kako su on i partnerka Katarina uspeli da sakriju trudnoću, ali je priznao da ga je zvala i bivša supruga Milica.

1/4 Vidi galeriju Miki Mećava u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" Foto: Printscreen Pink

- Bio sam radostan, ja sam u ovim godinama stabilan, uvek kad sam se preterano radovao, to mi se obilo o glavu. Možda sam sujeveran, naravno da mi je bilo drago. Ovo je bilo planski, Katarina i ja dugo živimo zajedno, ona se nije istvarila kao mama, sad su i godine, odlučili smo da hoćemo dete - rekao je Miki na početku razgovora, a potom je otkrio kako su njegova ostala deca reagovala na sestru.

- Prvo kad se Maša rodila, ja sam prethodno sa Ognjenom nešto pričao, konsultovali smo se oko nekih stvari. Pošto on ima dugogodišnju devojku koja se isto zove Maša... Ja sam mu rekao da ću mu javiti nešto, onda sam mu samo javio da se Katarina porodila... Ćerke su plakale od sreće. Tako su deca vaspitana - rekao je Mećava i dodao da ga je čak i bivša žena zvala da mu čestita na prinovi, zatim i najavio venčanje s Katarinom.

"Zvala me je bivša žena..."

1/5 Vidi galeriju Dani sreće u porodici pevača Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija, Kurir TV

- U trenutku zvoni telefon, zove me bivša žena Milica. Pitala je kako da bez nje prođe ta radosna vest, da ona to ne zna, imam snimak te njene euforije, svaka joj čast, to je lepo. Zvala me i bivša svastika. Mogu da kažem da smo ovih dana pričali i možda ćemo napraviti i neko venčanje, volje ima što se tiče Kaće, a što se mene tiče može i ovako i onako. Ima euforije... - otkriva Miki pred premijernim kamerama.

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