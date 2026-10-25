Slušaj vest

Modni dizajner Đorđe Jezdimiro, poznat po saradnji sa regionalnim muzičkim zvezdama, upravo je obavio svoju građansku dužnost i glasao na izborima.

Foto: Kurir

Doputovao iz Evrope

Za ovu priliku kreirao je i specijalni stajling, pokazujući da se njegov prepoznatljivi modni pečat ne zaobilazi ni kada je reč o izlasku na biračko mesto. Jezdimiro je, kako navodi, doputovao iz Evrope kako bi iskoristio svoje pravo glasa i učestvovao u izbornom procesu.

Poznat po svom modnom izrazu i saradnji sa brojnim regionalnim muzičkim imenima, dizajner je i ovoga puta pokazao da posebnu pažnju posvećuje svom izgledu.

1/7 Vidi galeriju Đorđe Jezdimiro doputovao iz Evrope da bi izašao na glasanje Foto: Kurir

Jezdimiro je svojim dolaskom iz Evrope pokazao da mu je važno da iskoristi pravo glasa, a njegov potez spojio je lični modni pečat sa učešćem u izbornom procesu.

Modni dizajner tako je spojio svoj prepoznatljivi stil sa važnom građanskom obavezom.

BONUS video: