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Modni dizajner Đorđe Jezdimiro, poznat po saradnji sa regionalnim muzičkim zvezdama, upravo je obavio svoju građansku dužnost i glasao na izborima.

Đorđe Jezdimiro doputovao iz Evrope da bi izašao na glasanje
Foto: Kurir

Doputovao iz Evrope

Za ovu priliku kreirao je i specijalni stajling, pokazujući da se njegov prepoznatljivi modni pečat ne zaobilazi ni kada je reč o izlasku na biračko mesto. Jezdimiro je, kako navodi, doputovao iz Evrope kako bi iskoristio svoje pravo glasa i učestvovao u izbornom procesu.

Poznat po svom modnom izrazu i saradnji sa brojnim regionalnim muzičkim imenima, dizajner je i ovoga puta pokazao da posebnu pažnju posvećuje svom izgledu.

Đorđe Jezdimiro doputovao iz Evrope da bi izašao na glasanje Foto: Kurir

Jezdimiro je svojim dolaskom iz Evrope pokazao da mu je važno da iskoristi pravo glasa, a njegov potez spojio je lični modni pečat sa učešćem u izbornom procesu.

Modni dizajner tako je spojio svoj prepoznatljivi stil sa važnom građanskom obavezom.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV