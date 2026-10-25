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Pevačica Mina Kostić upravo je stigla na biračko mesto kako bi obavila svoju građansku dužnost. Iako je pomalo prehlađena, pevačica se doterala i pojavila na glasanju.

Foto: Kurir

Sva u crnom, Mina je bila ljubazna prema prisutnima, kojima se srdačno obratila pre nego što je ušla u zgradu u kojoj se nalazilo biračko mesto. Nakon što je iskoristila svoje pravo glasa, nije se dugo zadržavala, već se uputila kući kako bi se odmorila i posvetila oporavku.

Pogledajte kako je izgledala kada smo je sreli:

00:16 MINA KOSTIĆ UPRKOS ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA IZAŠLA NA GLASANJE: SVA U CRNOM ISPUNILA GRAĐANSKU DUŽNOST Izvor: Kurir

Pevačica smatra da je za svaku zemlju važno da građani iskoriste svoje biračko pravo i ističe da je to pravo koje treba poštovati i odgovorno koristiti.

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