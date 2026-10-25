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Mlada pevačica Zorana Mićanović sletela je na beogradski aerodrom nakon još jednog nastupa, gde su je dočekali okupljeni novinari.

Iako je iza nje bila radna noć, Zorana je bila dobro raspoložena i nasmejana, ali je pred predstavnicima medija otkrila da joj se dogodila jedna neprijatnost.

Progovorila o neprijatnosti

Naime, Zorana je ostala bez vrednog modnog detalja, naočara, koje je poverila svom gitaristi na čuvanje. Međutim, on ih je izgubio, zbog čega je pevačica morala da pretraži i kofer, nadajući se da će ih ipak pronaći.

1/10 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ne pitaj me nista....gitarista mi malopre izgubio naočare. Ja generalno gubim stvari jer sam neodgovorna, pa dajem drugim ljudima ali vidim da i oni gube moje stvari...Morala sam da otvorim kofer da vidim gde su mi naočare, ali nema ih nigde. On će da kupi nove. Sad smo se zezali da ću da mu odbijem od honorara, ali neka kupiću nove.

Iako joj nije bilo svejedno što je ostala bez naočara, Zorana je čitavu situaciju prihvatila uz osmeh i šalu, ne želeći da joj ovaj peh pokvari raspoloženje.

Prošla kroz agoniju

1/7 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Marko Cvetković, Printscreen

Podsetimo, Zorana je svojevremeno otkrila da je godinama trpela vršnjačko nasilje.

- Bila sam dete sa sela, nisam imala stvari koje su druga deca imala.Nisam bila prihvaćena ni zbog pevanja i zbog žanra muzike. Pričali su da ću biti pevaljka, kafanska pevačica, da od mene ništa neće biti. Promenila sam 4-5 škola, trpela sam i fizičko i psihičko vršnjačko nasilje - otkrila je Zorana u emisiji "Pretres".

Kurir.rs/Telegraf