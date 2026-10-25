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Pevač Jovan Perišić od 19. godine je u braku sa suprugom Ljubicom koja se retko pojavljuje u javnosti. On je sada govorio o iskušenjima u odnosu i otkrio da li je bio u iskustvu da je prevari.

Jovan priznaje da je bilo iskušenja, pogotovo što se kao pevač konstantno susreće sa velikim brojem žena na nastupima, ali da je oduvek cenio porodicu.

1/7 Vidi galeriju Veliku sreću, ali i suze radosnice Jovanu Perišiću i njegovoj supruzi izazvala je ćerka Jovana kada se udala, a sad popularni par ima još jedan razlog za slavlje Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen YouTube

– Pa to može svako da uradi, svaki dan. Bilo je iskušenja, bilo je svega i svačega, ali kad si trezven i znaš koga imaš kod kuće i znaš koga voliš najviše i ko te voli najviše, mislim da onda ne vredi malo neke neozbiljne šale, ni koketiranja nekog – rekao je pevač.

On je naglasio da ni situacije u kojima bi popio koju čašicu više nisu bile razlog da pređe granicu i ugrozi svoj brak.

– Retko su tu bile neke žene blizu. Uglavnom je to bilo muško društvo sa kojima sam pio. Bilo je iskušenja, ima ih i danas, ali nisam pao na to – iskreno je poručio Perišić u emisiji "Pretres".

Plakao na ćerkinoj svadbi

1/4 Vidi galeriju Jovan Perišić peva vladici na uvce Foto: Pritnscreen/tiktok

Ćerka Jovana Perišića je uspešna i na privatnom i na poslovnom planu, a ponosni tata ne krije i da je plakao kada mu se ćerka udala.

- Svi smo plakali, 500 ljudi je plakalo. Prvo sam mislio da ništa javno ne objavljujem jer deca to ne vole, ranije i kad odemo na more pa naleti neki paparazzo oni kažu 'Jao tata, nemoj molim te'. A, sad kad vidim kako su ljudi komentarisali pesmu, žao mi je da ne objavim. Zaista je supruga napisala tekst, jednu veliku istinu o ćerki, onoliko koliko je moglo da stane u dve strofe. Tekst je fantastičan. Skoro kad sam pevao, bio je Đani sa mnom i kaže mi 'Ma idi bre, rasplače me' jer ima i on ćerku pa zna da ga čeka to. Tako da definitivno tu pesmu ću objaviti, dogovorio sam se sa ćerkom i zetom i drago mi je što nemaju ništa protiv. Voleo bih da neki kadrovi budu neke njihove fotografije sa venčanja jer je to jednostavno posvećeno Jovani- ispričao je.

Kurir.rs/Hype