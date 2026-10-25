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Pevač Sloba Radanović večeras je na beogradskom aerodromu razgovarao s pripadnicima medija i tom prilikom se osvrnuo na aktuelna dešavanja na estradi, svoju aktivnost na TikToku, ali i nastupe kolega.

Bez dlake na jeziku osudio je pevanje na plejbek, ističući da publika, koja izdvaja novac za ulaznice, zaslužuje da izvođače čuje uživo. Radanović se dotakao i vrtoglavih honorara za novogodišnje nastupe, pa otkrio da se pojedini pevači hvale zaradama od nekoliko desetina hiljada evra koje, kako tvrdi, zapravo ne dobijaju.

"Ljudima je zanimljivo kada vide interakciju na mrežama između poznatih ličnosti. Malo sam aktivniji na TikToku, vidim da ljudima to prija, pozitivne su reakcije, da nije tako, ne bih tome pridavao značaju. Više me ljudi to teraju da radim. Ne bih baš snimao blogove. Ne slažem se kad kolege pevaju na plejbek, ljudi plate kartu da te slušaju, evo ja sam sad promukao. Veći su honorari za Novu godinu, mada ima dosta kolega koji se frljaju sa tim ciframa, ima sigurno i onih koji zarade 60, 70 hiljada evra, a ima i onih koji to pričaju da zarađuju, a nije tako" - rekao je Sloba Radanović, kojeg smo večeras sreli na aerodromu u Beogradu.

Sloba o supruzi Jeleni: "Neizmerna zahvalnost ide njoj za sve što čini"

1/8 Vidi galeriju Sloba i Jelena Radanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Internet

Na konstataciju da njegovi saradnici tvrde da bez supruge Jelene ne bi mogao organizovati niti poslovni, niti privatni život, Sloba Radanović je odgovorio:

- Postoji velika istina u tome. Jelena predstavlja ogromnu podršku u svemu, a nekada se posveti i radi na svim projektima i više od očekivanog. Neizmerna zahvalnost ide njoj za sve što čini, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Vidi se koliko je njeno zalaganje iskreno i koliko joj je stalo, tako da je velika čast i privilegija imati takvu ženu pored sebe - rekao je Sloba, pa progovorio o potencijalnom biznisu:

- Poljoprivreda je nešto što se voli i postoji mogućnost da se u budućnosti proba i to. Odrastanje na selu nosi uspomene gde takve stvari nisu strane, uz dosta prijatelja koji se bave poljoprivredom, pa uzgoj nečega na sopstvenoj plantaži zvuči kao sasvim realna opcija. Što da ne, ali ostaje da se vidi u praksi koliko supruga zaista voli svog partnera kada dođe do takvih testova izdržljivosti. Zamislite Jelenu da baca splačine svinjama.

Ovako je nekad Sloba izgledao:

1/18 Vidi galeriju Sloba Radanović nekada Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink, ATA images

Sloba se prisetio i svoje 19. godine

- U 19. godini upisan je fakultet i usledila je selidba u Novi Sad, koji je za mlade iz Zrenjanina uvek bio pojam i neka vrsta "drugog Beograda". Eto kad se prisetim te godine, prvi put me je prevarila devojka. Tokom šetnje sa drugom kroz Zrenjanin, u njenoj ulici na ćošku usledio je susret sa njom i nekim dečkom. Taj momak se vidno uplašio da će dobiti batine i stao iza nje, dok se ona brecala i branila ga. Prišlo se smireno, uz reči: "Druže, ja s tobom nemam ništa, niti mi je kriv, a tebi je priča završena." Posle toga su usledili pokušaji pomirenja, ali priča je bila gotova.

Na pitanje da li je uvek bio u poziciji da ostane prevaren ili je i sam varao, rekao je:

- Nikad ne upoznaj devojku sa ženom (smeh).

Kurir.rs/Blic