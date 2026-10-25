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U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, a svoju građansku dužnost danas su obavile i mnoge poznate ličnosti.

Među njima je bila i Jelena Karleuša koja je nešto posle 19 sati glasala na svom biračkom mestu na Dedinju.

1/13 Vidi galeriju Jelena Karleuša na glasanju Foto: Kurir

Jelena je samo sat vremena ranije stigla iz Austrije, pa se odmah sa aerodroma uputila ka svom porodičnom domu kako bi se pripremila za ovaj važan događaj.

Luksuzni detalji

Kao što se i očekivalo, pop diva se za glasanje posebno doterala, a ovog puta odlučila se za modele iz najnovije “šanel coco neige” kolekcije.

Tako je uz crni uski kombinezon, Jelena ponela tašnu od 5.000 evra, dok je šou ukrala šubara od 1.780 evra.

Foto: Printscreen

Pop diva je i ovoga puta privukla pažnju svojim modnim izborom, a njen stajling bio je u skladu sa prepoznatljivim stilom po kojem je godinama poznata. Iako je iza nje bio put iz Austrije, Jelena je po dolasku u Srbiju uspela da se pripremi za izlazak na biračko mesto i obavi svoju građansku dužnost.

Njen dolazak na glasanje nije prošao bez interesovanja, a posebnu pažnju privukli su skupi modni komadi koje je ponela. Tašna i upečatljiva šubara izdvojile su se kao centralni detalji kombinacije, kojom je još jednom pokazala da i prilikom obavljanja ovakvih obaveza vodi računa o svom izgledu.

Foto: Printscreen

Jelena se tako pridružila poznatim ličnostima koje su danas izašle na birališta i iskoristile svoje pravo glasa.

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